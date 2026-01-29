Hindustan Hindi News
श्मशान का रास्ता रोका तो मंदिर के सामने सजा दी चिता, महादलित महिला की बीच सड़क अंत्येष्टि

वैशाली जिले के गोरौल में गुरुवार को जमीन मालिकों ने श्मशान की ओर जाने वाला रास्ता रोक दिया, तो आक्रोशित लोगों ने शिव मंदिर के सामने बीच सड़क एक महादलित महिला का दाह संस्कार कर दिया।

Jan 29, 2026 10:35 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, संवाद सूत्र, गोरौल (वैशाली)
बिहार के वैशाली जिले में श्मशान घाट का रास्ता रोके जाने पर एक महादलित महिला का बीच सड़क ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। मामला गोरौल थाना क्षेत्र के सेंधो अंधारी गाछी चौक का है। आक्रशित लोगों ने चौक पर शिव मंदिर के सामने ही सड़क पर महिला का शव रखकर चिता सजा दी और फिर उसका दाह संस्कार कर दिया। फिर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को शांत कराया। फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाकर चिता की आग बुझाई गई और सड़क की साफ-सफाई भी करवाई गई।

यह मामला गुरुवार की दोपहर बाद का है। सोन्धो गांव निवासी दहाउर मांझी की वृद्ध पत्नी झपसी देवी की मौत हो गई थी। उनके शव को लेकर मांझी टोला के लोग गांव के श्मशान की ओर जा रहे थे। इसी दौरान मुख्य सड़क से श्मशान जाने के रास्ते को बीच वाले खेत मालिकों ने रोक दिया। रास्ता रोके जाने से आक्रोशित शव यात्रा में जा रहे लोगों ने अंधारी गाछी चौक के बीचो-बीच शिव मंदिर के सामने सड़क पर ही चिता को सजाकर शव का दाह संस्कार कर दिया।

आक्रोशित भभिखन मांझी, गजेंद्र मांझी, जगदीश मांझी, राम मांझी, किशन मांझी, देवकी मांझी सहित अन्य लोगों का कहना है कि जब भी उनके यहां कोई गुजर जाता है तो श्मशान जाने का रास्ता रोक दिया जाता है। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व भी शम्भू मांझी की मां चनरी देवी का शव लेकर लोग जा रहे थे, तो उक्त रास्ते से जाने नहीं दिया गया था। इस तरह का मामला कई बार हो चुका है।

आक्रोशित लोगों ने जनप्रतिनिधियों को वहां से खदेड़ा

आक्रोशित लोगों ने आरोप लगाया कि मुख्य सड़क से श्मशान तक जाने वाले रास्ते को स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमित कर लिया गया है। घटना की सूचना पर गोरौल थाने की पुलिस और स्थानीय जनप्रतिनिधि पहुंचे। आक्रोशित लोगों ने जनप्रतिनिधियों को वहां से खदेड़ दिया। बाद में पुलिस ने उन्हें समझा-बुझाकर मामले को शांत कराया।

इस प्रकरण में बीडीओ पंकज कुमार निगम और सीओ दिव्या चंचल ने संयुक्त रूप से बताया कि सड़क की साफ-सफाई करा दी गई है। श्मशान जाने में हो रही परेशानी सहित सभी पहलुओं की जांच कराई जाएगी और आगे शव के दाह संस्कार में परेशानी नहीं हो इसकी व्यवस्था भी की जाएगी।

