छठ घाट से लौट रही 15 साल की महादलित लड़की से गैंगरेप, प्रोटेक्शन गैंग की करतूत; इलाके में तनाव

संक्षेप: किशोरी थाने में है, पुलिस उसका मेडिकल कराने की तैयारी कर रही है। किशोरी ने पुलिस को बताया है कि वह छठ के मौके पर अपने रिश्तेदार के घर आश्रमघाट गई थी। रात में छठ घाट से लौट रही थी तभी रुद्रा और उसके साथियों ने उसे पीछे से पकड़ लिया।

Tue, 28 Oct 2025 01:27 PMNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, मुजफ्फरपुर
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक लड़की से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। सिकंदरपुर ओपी इलाके की एक महादलित परिवार की किशोरी (15) को सोमवार रात उठाकर चार दबंग युवकों ने गैंगरेप किया। मुंह खोलने पर किशोरी को परिवार समेत हत्या की धमकी दी। आरोपित युवक प्रोटेक्शन गैंग से जुड़े बताए जा रहे है।आश्रमघाट पर नदी किनारे निर्माणाधीन मकान में युवती के साथ दरिंदगी की गई है। किशोरी ने सिकंदरपुर थाने में रुद्रा और भिंडा समेत चार युवकों पर आरोप लगाते हुए बयान दर्ज कराई है। शिकायत के बाद टाउन एसडीपीओ वन सुरेश कुमार मौके पर जांच के लिए पहुंचे। फॉरेनसिक टीम बुलाई गई है, जो घटनास्थल पर निर्माणाधीन मकान से नमूना एकत्रित कर रही है।

किशोरी थाने में है, पुलिस उसका मेडिकल कराने की तैयारी कर रही है। किशोरी ने पुलिस को बताया है कि वह छठ के मौके पर अपने रिश्तेदार के घर आश्रमघाट गई थी। रात में छठ घाट से लौट रही थी तभी रुद्रा और उसके साथियों ने उसे पीछे से पकड़ लिया। उठाकर एक निर्माणाधीन मकान में ले गए और उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। एसडीपीओ टाउन वन ने घटना की पुष्टि की है। बताया की आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। घटनास्थल पर जांच कराई जा रही है।

बताया गया कि आरोपित रुद्रा के खिलाफ पूर्व से कई केस दर्ज है। वह प्रोटेक्शन गैंग चलाता है। अकसर मारपीट करता है। जिसके कारण डर से उसके खिलाफ खुलकर लोग सामने नहीं आ रहे है, लेकिन अंदर ही अंदर घटना को लेकर इलाके में तनाव है। स्थिति विस्फोटक बनी हुई है।

