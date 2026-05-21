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मगध यूनिवर्सिटी के वीसी शशि प्रताप शाही निपटे, दिलीप केसरी प्रभारी; सुशील सिंह ने खोल रखा था मोर्चा

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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राज्यपाल के निर्देश पर राज्यपाल के सचिव गोपाल मीणा की ओर से जारी आदेश में शशि प्रताप शाही को तत्काल प्रभाव से सारे दायित्वों से मुक्त कर दिया गया है। पूर्व भाजपा सांसद सुशील सिंह ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था।

मगध यूनिवर्सिटी के वीसी शशि प्रताप शाही निपटे, दिलीप केसरी प्रभारी; सुशील सिंह ने खोल रखा था मोर्चा

Magadh University: मगध विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति प्रो. शशि प्रताप शाही को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। बिहार लोकभवन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। राज्यपाल-सह-कुलाधिपति के निर्देश पर राज्यपाल के सचिव गोपाल मीणा की ओर से जारी आदेश में उन्हें तत्काल प्रभाव से सारे दायित्वों से मुक्त कर दिया गया है। पूर्व भाजपा सांसद सुशील सिंह ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने शशि प्रताप शाही के ऊपर डेढ़ सौ से दो सौ करोड़ के गबनका आरोप लगाया था।

मगध विवि के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. दिलीप कुमार केसरी को राज्यपिाल के आदेश पर विश्वविद्यालय के कुलपति का प्रभार सौंपा गया है। प्रो. केसरी वर्तमान में मगध विश्वविद्यालय के वरिष्ठतम प्रोफेसर हैं। नियमित कुलपति की नियुक्ति होने अथवा अगले आदेश तक वे कुलपति के दायित्वों का निर्वहन करेंगे। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कुलपति के रूप में कार्य करते हुए प्रो. केसरी बिना कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति के कोई नीतिगत निर्णय नहीं लेंगे। इस संबंध में पूर्व में जारी राजभवन के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन का आदेश दिया गया है।

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औरंगाबाद के पूर्व सांसद सह बीजेपी के नेता सुशील सिंह ने मगध विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति प्रो. शशि प्रताप शाही पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। पूर्व सांसद ने मांग की है कि कार्यवाहक कुलपति को तत्काल पद से हटाया जाए। उसके बाद नए कुलपति के मार्गदर्शन में मामले की निष्पक्ष जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाए। यह पत्र सुशील सिंह ने 16 मई को लिखा गया। इसमें उन्होंने बताया है कि प्रो. शशि प्रताप शाही ने तीन वर्ष से अधिक के कार्यकाल में करीब 150 से 200 करोड़ की निकासी विश्ववि‌द्यालय कोष से की है। कोष की राशि का गलत उपयोग किया गया है।

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यह भी कहा जा रहा है कि अवैध निकासी और अवैध नियुक्ति के भ्रष्टाचार के संबंध में कई सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं पीड़ितों ने दर्जनों बार राज्यपाल सचिवालय को साक्ष्य के साथ पत्र भेजा। जनहित याचिका भी पटना हाई कोर्ट में (CWJC No-5762/2026) दायर की गई। लेकिन राज्यपाल सचिवालय की ओर से बार-बार कुलपति को ही परिवाद पत्रों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया जाता रहा। इससे आवेदकों में रोष उत्पन्न होता रहा। शशि प्रताप इसका गलत फायदा उठाते हुए शिकायतकर्ताओं को हतोत्साहित करते थे। सभी परिवादी याचिकाकर्ताओं को दबंग कुलपति द्वारा धनबल के आधार पर मैनेज किया जाता था।

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Sudhir Kumar

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Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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