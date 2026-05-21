मगध यूनिवर्सिटी के वीसी शशि प्रताप शाही निपटे, दिलीप केसरी प्रभारी; सुशील सिंह ने खोल रखा था मोर्चा

राज्यपाल के निर्देश पर राज्यपाल के सचिव गोपाल मीणा की ओर से जारी आदेश में शशि प्रताप शाही को तत्काल प्रभाव से सारे दायित्वों से मुक्त कर दिया गया है। पूर्व भाजपा सांसद सुशील सिंह ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था।

Magadh University: मगध विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति प्रो. शशि प्रताप शाही को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। बिहार लोकभवन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। राज्यपाल-सह-कुलाधिपति के निर्देश पर राज्यपाल के सचिव गोपाल मीणा की ओर से जारी आदेश में उन्हें तत्काल प्रभाव से सारे दायित्वों से मुक्त कर दिया गया है। पूर्व भाजपा सांसद सुशील सिंह ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने शशि प्रताप शाही के ऊपर डेढ़ सौ से दो सौ करोड़ के गबनका आरोप लगाया था।

मगध विवि के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. दिलीप कुमार केसरी को राज्यपिाल के आदेश पर विश्वविद्यालय के कुलपति का प्रभार सौंपा गया है। प्रो. केसरी वर्तमान में मगध विश्वविद्यालय के वरिष्ठतम प्रोफेसर हैं। नियमित कुलपति की नियुक्ति होने अथवा अगले आदेश तक वे कुलपति के दायित्वों का निर्वहन करेंगे। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कुलपति के रूप में कार्य करते हुए प्रो. केसरी बिना कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति के कोई नीतिगत निर्णय नहीं लेंगे। इस संबंध में पूर्व में जारी राजभवन के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन का आदेश दिया गया है।

औरंगाबाद के पूर्व सांसद सह बीजेपी के नेता सुशील सिंह ने मगध विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति प्रो. शशि प्रताप शाही पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। पूर्व सांसद ने मांग की है कि कार्यवाहक कुलपति को तत्काल पद से हटाया जाए। उसके बाद नए कुलपति के मार्गदर्शन में मामले की निष्पक्ष जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाए। यह पत्र सुशील सिंह ने 16 मई को लिखा गया। इसमें उन्होंने बताया है कि प्रो. शशि प्रताप शाही ने तीन वर्ष से अधिक के कार्यकाल में करीब 150 से 200 करोड़ की निकासी विश्ववि‌द्यालय कोष से की है। कोष की राशि का गलत उपयोग किया गया है।