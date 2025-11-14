Hindustan Hindi News
Magadh Election Results Live: वोटों की गिनती शूरू, NDA भेद पाएगा मगध में महागठबंधन का किला?

संक्षेप: Magadh Election Results Live: मगध क्षेत्र में कुल आठ जिले और 49 सीटें हैं। इनमें कम से कम चार जिलों में महागठबंधन की पकड़ मजबूत मानी जाती है। मगध का किला भेदना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। सुबह 8 बजे से ही मगध की सभी सीटों पर मतगणना शुरू हो जाएगी और दोपहर होते-होते स्थिति साफ होने लगेगी।

Fri, 14 Nov 2025 08:13 AMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
Magadh Election Result Live: बिहार विधानसभा चुनाव में मगध क्षेत्र की जनता ने वोटिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए अब बारी चुनाव परिणाम की है। सुबह 8 बजे से ही मगध क्षेत्र के सभी 8 जिलों की 49 सीटों पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है। मगध क्षेत्र में ही मोकामा और बख्तियरपुर सीटें भी हैं जो कि हॉट सीट बनी हुई हैं। मोकामा सीट पर जंग बाहुबली अनंत सिंह और आरजेडी की वीणा देवी के बीच है। हाल ही में अनंत सिंह दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा नालंदा सीट से HAM चीफ जीतनराम मांझी चुनावी मैदान में हैं। इसमें पटना के अलावा गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल, नालंदा और शेखपुरा विधानसभा सीटें शामिल हैं।

Magadh Election Result Live सुबह 8 बजेः बिहार की सभी 243 सीटों के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है। मतगणना में सुबह 8 बजे पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी. ईवीएम के मतों की गिनती 8.30 बजे से शुरू होगी. चुनाव आयोग के मुताबिक मतगणना केंद्रों पर पहले रुझान की घोषणा लगभग 9 बजे तक हो सकती है, लेकिन उसकी साइट पर सुबह 9.30 बजे पहले राउंड की गिनती के नंबर बताए जाएंगे।

पटना की बात करें तो यहां कुल 14 सीटें हैं जिनमें मुख्यमंत्री का गृह नगर बख्तियारपुर और लालू प्रसाद यादव का गृह नगर फुलवारी भी आता है। वहीं पटना साहिब ऐसी सीट है जहां आजादी के बाद हुए 17 विधानसभा चुनावों में सात बार बीजेपी और छह बार कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। जनसंघ ने तीन बार और जनता दल ने एक बार जीत पाई है। इस बार इस सीट पर बीजेपी से रत्नेश कुशवाहा और कांग्रेस से शशांक शेखर आमने-सामने हैं।

2020 के चुनाव में मगध रीजन के चार जिलों (गया, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल) में 26 में से एनडीए को केवल पांच सीटें हासिल हुई थीं। अकेले गया में एनडीए को चार सीटें मिली थीं। गया, इमामगंज, टेकारी और बाराचट्टी में एनडीए जीती थी। वहीं गुरुआ, शेरघाटी, बेला, अतरी और बोधगया में महागठबंधन ने जीत दर्ज की थी। भास्कर के एग्जिट पोल की बात करें तो मगध में एक बार फिर महागठबंधन मजबूत रह सकता है। जहानाबाद में कुल तीन सीटें हैं जिनमें से तीनों पर महागठबंधन की जीत का अनुमान लगाया गया है। गया की 15 सीटों में से पांच-पांच महागठबंधन और एनडीए के खाते में जा सकती हैं। औरंगाबाद की कुल 06 सीटों पर महागठबंधन की पड़ मजबूत बताई गई है। इसके अलावा अरवल में दो सीटें और नवादा में 6 सीटें हैं, जिनमें महागठबंधन को आगे बताया गया है।

मगध में अगड़े-पिछड़े की राजनीति

मगध क्षेत्र में हमेशा ही अगड़े और पिछड़े की राजनीति हावी रहती है। ईबीसी वोटों पर नीतीश कुमार की अच्छी पकड़ मानी जाती है। वहीं कुशवाहा वोटरों के लिए बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को खुश करने के साथ ही नागमणि को पार्टी में शामिल किया है। जेडीयू ने ईबीसी समाज का वोट पाने के लिे चंद्रेश्वर चंद्रवंशीको जहानाबाद से उतारा है। वहीं अरुण कुमार के बेटे ऋतुराज को घोषी से टिकट दिया है।

