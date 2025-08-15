Mafia sold government land CO violated rules and did mutation Deputy CM Vijay Sinha orders for action माफिया ने बेच दी सरकारी जमीन, नियम तोड़ CO ने किया म्यूटेशन; डिप्टी सीएम बोले- अधिकारी पर कार्रवाई होगी, Bihar Hindi News - Hindustan
माफिया ने बेच दी सरकारी जमीन, नियम तोड़ CO ने किया म्यूटेशन; डिप्टी सीएम बोले- अधिकारी पर कार्रवाई होगी

कृषि विभाग की जमीन पर अतिक्रमण कर टाईटल सूट की आड़ में तथा विभाग को बरगला कर भू-माफिया बेच दे रहे हैं। इसका म्यूटेशन करने वाले सीओ पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कार्रवाई की बात कही है।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 03:49 PM
बिहार में अफसरों की भू माफिया के साथ मिली भगत से सरकारी जमीनों का बंदरबांट हो रहा है। मुजफ्फरपुर में कृषि विभाग की करोड़ों की जमीन गलत तरीके से बेच दी गई और राजस्व कर्मचारी की रिपोर्ट को दरकिनार करते हुए कांटी सीओ ने सरकारी जमीन की जमाबंदी क्रेता के नाम से कायम कर दी। मामला उजागर होने के बाद हड़कंप मच गया है। डीएम सुब्रत सेन ने जांच शुरू कर दिया है तो झंडोत्तोलन करने पहुंचे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कांटी सीओ और अन्य अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही है।

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि कृषि विभाग की जमीन का गलत कागज बना कर बेचने वाले बचेंगे नहीं। इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कांटी में कृषि विभाग की जमीन बेचे जाने और इसकी जमाबंदी कायम करने के मामले में जिलाधिकारी से एक रिपोर्ट मांगी गई है। बिना दखल कब्जा के दाखिल-खारिज और जमाबंदी कायम करने वाले कांटी सीओ पर कार्रवाई की जाएगी। वे शुक्रवार को विभागों की समीक्षा के बाद सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात कर रहे थे।

डिप्टी सीएम ने कहा कि कहा कि कृषि विभाग की जमीन पर अतिक्रमण कर टाईटल सूट की आड़ में तथा विभाग को बरगला कर भू-माफिया बेच दे रहे हैं। पिछली समीक्षा बैठक में डीएम व एसएसपी को ऐसे भू-माफिया पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। कांटी के कृषि विभाग की जमीन गलत साक्ष्य प्रस्तुत कर कोर्ट से कराए गए फैसले के विरुद्ध उपरी अदालत में अपील करने का निर्देश दिया गया। भू-माफिया की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया में भी तेजी लाने का निर्देश डीएम व एसएसपी को दिया गया है।