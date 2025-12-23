Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar Newsmafia encroached 870 acre government land in patna masaurhi bihta maner fatuha
पटना में 870 एकड़ सरकारी जमीन पर माफियाओं का कब्जा, मसौढ़ी-बिहटा में सबसे ज्यादा

पटना में 870 एकड़ सरकारी जमीन पर माफियाओं का कब्जा, मसौढ़ी-बिहटा में सबसे ज्यादा

संक्षेप:

अधिकारियों के अनुसार वर्ष 1980 तक जिला परिषद की जमीनें सुरक्षित थीं। इसके बाद धीरे-धीरे उन पर अतिक्रमण शुरू हो गया। 1990 के बाद जिला परिषद की जमीनों पर अवैध कब्जे की रफ्तार तेज हो गई। रिपोर्ट के अनुसार 2020 तक अधिकांश स्थानों पर इन सरकारी जमीनों पर भू-माफियाओं ने पूरी तरह कब्जा कर लिया।

Dec 23, 2025 06:36 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, शैलेश कुमार सिंह, पटना
सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के अभियान के तहत पटना जिले के 13 अंचलों में 332 स्थानों पर लगभग 870 एकड़ सरकारी जमीन चिह्नित की गई है, जिस पर भू-माफियाओं ने कब्जा कर रखा है। इन चिह्नित सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने का काम जनवरी से शुरू किया जाएगा। सबसे अधिक अतिक्रमण मसौढ़ी और बिहटा अंचलों में पाया गया है। ये सभी भूमि जिला परिषद की हैं। अभियान के तहत जनवरी से सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई होगी।

अधिकांश सरकारी जमीनें सड़कों के किनारे स्थित हैं। हाल ही में जिला परिषद ने अपनी जमीनों को चिह्नित करने को संबंधित अंचलों से रिपोर्ट मांगी थी। कुछ में सरकारी जमीन की मापी का काम पूरा हो गया है, जिसके बाद अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अधिकारियों कहना है कि जनवरी तक भूमि मापी का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद इसी महीने से चिह्नित जमीनों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी जाएगी।

1980 से शुरू हुआ अतिक्रमण

अधिकारियों के अनुसार वर्ष 1980 तक जिला परिषद की जमीनें सुरक्षित थीं। इसके बाद धीरे-धीरे उन पर अतिक्रमण शुरू हो गया। 1990 के बाद जिला परिषद की जमीनों पर अवैध कब्जे की रफ्तार तेज हो गई। रिपोर्ट के अनुसार 2020 तक अधिकांश स्थानों पर इन सरकारी जमीनों पर भू-माफियाओं ने पूरी तरह कब्जा कर लिया। इनमें अधिकतर जमीनें सड़कों के किनारे स्थित हैं।

इन अंचलों में जमीनें चिह्नित की गईं

मनेर अंचल : सत्तर, खासपुर, छितवना, सराय, माधोपुर, सादिमपुर, पंडारक अंचल के बिहारीबिगहा, भगवतीपुर, करमौर, मददपुर, सहनौर, सादिकपुर, चकनूरी, बाजीदपुर, खुदमीपुर, बडडोपुर, चतुर्भुजपुर, दर्वे भदौर, अथमलगोला प्रखंड के सवनीमा, हवेवपुर, धर्मपुर और केवडा।

फतुहा अंचल : गोवंदपुर कुर्था, जेठुली, मौजीपुर, गोविंदपुर दरिया, सम्मसपुर, रानीपुर, मोसिमपुर कुर्था, बांकीपुर गोरख, रसलपुर और रायपुरा।

बाढ़ अंचल : बेढ़ना, नदावां, जलगोविंद, हासनचक, दाहौर, अचुआरा, रहिमपुर, पुरा, बजिरपुर, लंगनपुर, इब्राहिमपुर, दलिशमनचक, हसनपुर, हाजीपुर इंगलिश, बिल्लौर, राणा विगहा, बाजीतपुर, बनारसी, शहरी, काजीचक और दौलतपुर चांदी।

दुल्हिनबाजार अंचल : सदावह, भीमनीचक, पैपुरा खुर्द, अछुआ, रकसिया, बेल्हौरी, छोटकी खड़वां, कासीमचक, भलुआं, दोरवां, भदसारा और सिंघाडा।

विक्रम अंचल : मनेर तेलपा, सरवां, भदसारा, महजपुरा, सिकरिया, गंगाचक, गोरखरी, मिल्की, डोरापुर, बराह, वजीरपुर, बलियारी, मोरियावां, दतियाना, बारा, बाबा, अख्तियारपुर, विशुनपुर, मझौली, करसा, फरीदपुर, शिवगढ़, ब्राहाकोणा, नगहर, पतुत, गोपालपुर, मोहम्मदपुर, दनाडा, मठबलियारी, कटारी, मंझनपुरा और जनपारा।

मसौढ़ी अंचल : तरेगना, कररिया, चरमा, भगवानपुर, केवटा, भलुआ, जमालपुर, नदौल, बैरमचक, छोटकी मसौढी, दरियापुर, काजीचक, भदौरा और खरॉट।

पटना सदर अंचल : सलेमपुर डुमरा, खाजपुरा, ढकनपुरा, पहाड़पुर, यारपुर, महुली, धीराचक, चितकोहरा, शेरूल्लाहपुर, दुजरा, मगला, सिमरी मुरारपुर, अब्दुल रहमानपुर, नसीरपुर ताजपुर, पुनाडीह और सब्बलपुर।

बिहटा अंचल : देवकुली, कोरहर, मौदही, आनंदपुर, कटेसर, अमनाबाद, पुरुषोतमपुर, पैनाठी, रामपुर इस्माइल, कुतलुपुर, मोहनपुर, दोघडा़, जैतीपुर, तिलविक्रमपुर, बेला और गोढ़ना।

पालीगंज अंचल : खानपुरा, मनकुढा, खीरी, बनौली खूर्द, सिकरिया, अकबरपुर, नरौली, मकबुलपुर, मुडिका, निरखपुर, दहिया, गौसगंज, हासिमपुर दहिया, सिद्धिपुर, मीनाकुढा, बउआ, कोदहरी, अलीपुर, चिकसी, जानपुर मौजा शामिल है।

