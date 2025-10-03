VIDEO: मड़ुआ की रोटी, चोखा, प्याज और साग; चूल्हे पर बने देहाती व्यंजन पर तेजस्वी यादव फिदा हुए
तेजस्वी यादव ने मधुबनी में लकड़ी के चूल्हे पर बनी रोटी और साग का आनंद लिया। नेता प्रतिपक्ष ने इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है।
Tejaswi Yadav News: बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए फिर से मजबूत सरकार बनाने के संकल्प लेकर पूरी ताकत के साथ सक्रिय है तो तेजस्वी यादव की लीडरशीप में महागठबंधन भी पीछे नहीं है। तेजस्वी यादव एक के बाद एक यात्राएं निकालकर जन संपर्क में जुटे हैं। इसी दौरान तेजस्वी यादव ने लकड़ी के चूल्हे पर बनी रोटी और साग का आनंद लिया। नेता प्रतिपक्ष ने इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। कहा है कि चूल्हे की आंच में सिकी रोटी में माटी की महक, मिठास, स्वाद और अपनेपन की गर्माहट होती है।
यह वीडियो मधुबनी का बताया जा रहा है। मौसम चुनावी है तो इसका वीडियो भी पूरी तन्मयता के साथ बनाया गया। गांव की रसोई में उनकी पार्टी के एक नेता के घर में गोबर के उपले से मिट्टी के चूल्हे पर मड़ुआ की रोटी सेकी गई। तेजस्वी यादव चप्पल उतारकर रसोई में दाखिल हुए। जमीन पर बोरे पर बैठे तो थाली परोसी गई जिसमें रोटी के साथ चोखा, साग, चटनी और प्याज शामिल था। नेता प्रतिपक्ष ने चटखारा लेकर खाया और जमकर तारीफ भी की। कहा कि यह सब देहात में ही संभव है, शहर में नहीं। इनका स्वाद भी गजब है।
दरअसल तेजस्वी यादव को उनकी पार्टी सीएम कैंडिडेट घोषित कर चुकी है। 2020 में बहुत कम अंतर से वे चूक गए थे। इस बार सपना पूरा करने के लिए पूरा पसीना बहा रहे हैं। राहुल गांधी के साथ वोटर अधिकार यात्रा के ठीक बाद उन्होंने बिहार अधिकार यात्रा निकाली और पटना से बाहर जनता के बीच रहे। उनका जन संपर्क अभियान चलता रहता है।
तेजस्वी यादव का इससे पहले मक्के की रोटी और सत्तू खाने का वीडियो आ चुका है। राघोपुर में उन्होंने एक वर्कर के घर पर जाकर सतुआनी के दिन सत्तू खाया। हालांकि तब बोतल बंद पानी से सत्तू सानने के कारण ट्रोल भी हुए। इस बार तेजस्वी यादव ने घर की महिला के हाथ के गिलास में पानी पिया। बस में उन्होंने एक बार मक्के की रोटी खाते वीडियो बनवाया।