मदरसा बना सांपों का डेरा, दो दिन में निकले एक दर्जन नागराज; बच्चों में दहशत

कटिहार जिले का एक मदरसा में बीते दो दिनों के भीतर एक दर्जन जहरीले सांप निकल चुके हैं। इससे छात्रों के साथ ही शिक्षकों में भी दहशत का माहौल है। सांपों के डर से मदरसा में छुट्टी कर दी गई है।

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, निज प्रतिनिधि, बारसोई (कटिहार)Thu, 7 Aug 2025 07:59 PM
मदरसा बना सांपों का डेरा, दो दिन में निकले एक दर्जन नागराज; बच्चों में दहशत

बिहार के कटिहार जिले में स्थित एक मदरसा इन दिनों सांपों का डेरा बना हुआ है। बारसोई प्रखंड के लगुवा-दासग्राम पंचायत स्थित इस्लामिया मदरसा लगुवा में दो दिनों के भीतर एक दर्जन जहरीले सांप निकल चुके हैं। इस सरकारी मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे सांपों को देखकर बेहद डरे हुए हैं। दहशत के मारे बच्चों ने मदरसा आना बंद कर दिया है। गुरुवार को भी गेहूंवन सांप मदरसे के क्लासरूम में देखा गया, जिससे शिक्षकों के भी रौंगटे खड़े हो गए।

मदरसा के हेड मौलवी मोहम्मद अयूब ने बताया कि बुधवार से लेकर अब तक लगभग एक दर्जन जहरीले सांप निकल चुके हैं। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल से सपेरों को बुलाकार सांपों को बाहर निकाला गया है। इसके बावजूद सांपों के निकलने का सिलसिला लगातार जारी है।

उन्होंने बताया कि मदरसे से निकलने वाले सभी सांप गेहूंवन सांप हैं, जो बहुत ही जहरीले होते हैं। अगर किसी को भी यह सांप काट ले तो, यह मान कर चलें कि उसका बचना मुश्किल है।

इस संबंध में अभिभावकों अब्दुर रज्जाक, अंजार आलम, अब्दुल खालिक, जलील, नजमुल हक, अब्दुल मन्नान, अखतर, नौशाद आलम, रुस्तम ने बताया कि मदरसे के पूरब तरफ क्लासरूम पूरी तरह टूट फुट चुका है। दीवार एवं नीचे फर्श की स्थिति अत्यंत ही जर्जर हो चुकी है। उन्होंने शिक्षा विभाग से बिना किसी देरी के मदरसे की पूरी तरह से साफ-सफाई कराने तथा कमरों के जीर्णोद्धार की मांग की है।

इस संबंध में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मुमताज अहमद ने बताया कि बच्चों एवं अभिभावकों में उपजी दहशत को देखते हुए तत्काल एक सप्ताह के लिए मदरसे में पढ़ाई को स्थगित रखने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि साफ-सफाई कराने और स्थिति सामान्य होने के बाद ही मदरसे में पढ़ाई सुचारु होगी।