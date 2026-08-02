Madhubani News: पत्नी को साथ रखने की जिद में टावर पर चढ़ा युवक
Madhubani News: लखनौर प्रखंड के वलवा टोल में युवक सज्जाद रैन ने पत्नी को साथ रखने की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ गया। पुलिस और ग्रामीणों की कोशिशों के बाद वह चार घंटे बाद नीचे उतरा। युवक ने दस महीने पहले प्रेम विवाह किया था, लेकिन पत्नी के मायके जाने से परेशान होकर यह कदम उठाया।
Madhubani News: लखनौर (मधुबनी), निज प्रतिनिधि।लखनौर प्रखंड की दीप पश्चिमी पंचायत स्थित वलवा टोल में रविवार को पत्नी को साथ रखने की जिद में एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। करीब चार घंटे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों के समझाने-बुझाने पर वह नीचे उतरा। इस दौरान टावर के आसपास भारी भीड़ जुटी रही। जानकारी के अनुसार, दीप पश्चिमी पंचायत के वार्ड छह निवासी कुदुस रैन का 20 वर्षीय पुत्र सज्जाद रैन उर्फ शहादत रविवार सुबह करीब आठ बजे पंचायत भवन के पास स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गया। वह मांग करने लगा कि जब तक उसकी पत्नी के परिजन उसे साथ भेजने को तैयार नहीं होंगे, वह नीचे नहीं उतरेगा।
सूचना मिलते ही झंझारपुर आरएस थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थानाध्यक्ष माया कुमारी, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की मशक्कत के बाद युवक दोपहर करीब 12:10 बजे नीचे उतरा।ग्रामीणों ने बताया कि युवक ने करीब दस महीने पहले प्रेम विवाह किया था। कुछ दिन पूर्व उसकी पत्नी मायके चली गई और साथ रहने से इनकार कर दिया, जिससे आहत होकर उसने यह कदम उठाया। नीचे उतरने के बाद भी वह पत्नी को साथ रखने की मांग पर अड़ा रहा। थानाध्यक्ष माया कुमारी ने बताया कि युवक को समझा-बुझाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। युवक मुंबई की एक निजी कंपनी में काम करता है और मुहर्रम में घर आया था।
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