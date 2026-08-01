Madhubani News: झूला का किराया मांगने पर कर्मी को घोंपा चाकू, गंभीर
Madhubani News: जयनगर (मधुबनी) में श्रावणी मेले में झूला के पैसे देने से मना करने पर युवकों ने झूला कर्मी पर जानलेवा हमला किया। घायल को अनुमंडल अस्पताल में इलाज के बाद बेहतर उपचार के लिए रेफर किया गया है। आरोपी युवकों के खिलाफ पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
Madhubani News: जयनगर (मधुबनी), एक संवाददाता। जयनगर के कमला पुल स्थित श्रावणी मेले में शुक्रवार देर रात झूला के पैसे देने से इनकार करने पर उपजे विवाद में कुछ युवकों ने झूला कर्मी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल कर्मी को अनुमंडल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। घायल की पहचान मुजफ्फरपुर निवासी श्याम कुमार गुप्ता के पुत्र अर्जुन कुमार के रूप में हुई है, जो मेले में झूला संचालन का काम करता है। पीड़ित अर्जुन कुमार ने बताया कि शुक्रवार शाम कुछ युवक अपने परिजनों और बच्चों के साथ झूला झूलने आए थे। झूला झूलने के बाद जब उसने किराया मांगा तो युवकों ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। आरोप है कि इसी दौरान एक युवक ने चाकू निकालकर उस पर हमला कर दिया, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा。
घटना का विवरण
घटना के बाद मेले में कुछ देर के लिए अफरातफरी का माहौल कायम हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को तुरंत अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया।
पुलिस कार्रवाई
थानाध्यक्ष रमण कुमार ने बताया कि पीड़ित की ओर से फिलहाल लिखित आवेदन या फर्दबयान प्राप्त नहीं हुआ है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सुरक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल
श्रावणी मेले जैसी भीड़भाड़ वाली जगह पर हुई चाकूबाजी की इस वारदात ने मेले की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हर वर्ष मेले से पूर्व प्रशासन और आयोजन समिति के बीच शांति समिति की बैठक होती है, जिसमें सुरक्षा के लिए पुलिस बल, चौकीदार और स्वयंसेवकों की तैनाती के दावे किए जाते हैं। इसके बावजूद मेले के बीचों-बीच हुई इस घटना ने सुरक्षा इंतजामों की पोल खोल दी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है。
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