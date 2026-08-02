Madhubani News: सोशल मीडिया पर देसी कट्टा लहराने वाला युवक गिरफ्तार, हथियार व कारतूस बरामद
Madhubani News: बासोपट्टी में एक युवक को अवैध हथियार के साथ वीडियो अपलोड करने पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने युवक के पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन बरामद किए। यह घटना पुलिस गश्ती के दौरे के दौरान सामने आई और आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
Madhubani News: बासोपट्टी। सोशल मीडिया पर अवैध हथियार के साथ वीडियो बनाकर अपलोड करना एक युवक को महंगा पड़ गया। बासोपट्टी थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और वीडियो बनाने में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद किया है।
पुलिस की कार्रवाई
जयनगर डीएसपी सदानन्द कुमार ने प्रेस वार्ता कर कहा कि पुलिस गश्ती के दौरान एक वीडियो मिला, जिसमें एक युवक हाथ में अवैध हथियार लहराते हुए दिखाई दे रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए थानाध्यक्ष कार्तिक भगत के नेतृत्व में घोड़बंकी गांव में छापेमारी की गई।
गिरफ्तार युवक की पहचान
पुलिस को देखते ही युवक संदिग्ध वस्तु लेकर भागने लगा, लेकिन सशस्त्र पुलिस बल ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। गिरफ्तार युवक की पहचान घोड़बंकी गांव निवासी प्रबोध मंडल के पुत्र सचिन कुमार के रूप में हुई है।
धारा का उल्लंघन
तलाशी के दौरान उसके पास से एक लोहे का देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस तथा वीडियो बनाने में इस्तेमाल किया गया मोबाइल बरामद किया गया है। डीएसपी ने कहा कि बिना अनुज्ञप्ति के अवैध हथियार रखना या उसका प्रदर्शन करना संज्ञेय अपराध है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। प्रेस वार्ता में थानाध्यक्ष कार्तिक भगत एवं अपर थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार भी मौजूद थे。
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