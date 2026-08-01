Madhubani News: महिला को डायन कह किया प्रताड़ित, एफआईआर दर्ज

Madhubani News: महिला को डायन कह किया प्रताड़ित, एफआईआर दर्ज
Madhubani News: मधेपुर में एक महिला को डायन करार देकर प्रताड़ित किया गया। पीड़िता ने स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें पांच लोगों के खिलाफ नामजद आरोप लगाए गए हैं। आरोपितों पर महिला को प्रताड़ित करने का आरोप है। पीड़िता का इलाज मधेपुर अस्पताल में किया गया है और मामले की जांच शुरू हो गई है।
Madhubani News: मधेपुर। एक महिला को डायन कहकर प्रताड़ित व मारपीट करने का मामला सामने आया है। घटना मधेपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की है। इस संबंध में पीड़ित महिला ने मधेपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। जिसमें गांव के ही पांच लोगों को नामजद किया गया है। आरोप है कि आरोपितों ने डायन कहकर मारपीट की। पीड़िता का इलाज मधेपुर अस्पताल में किया गया। मधेपुर थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर विश्वजीत कुमार व अपर थानाध्यक्ष सह केस अनुसंधानक संतोष कुमार ने कहा कि मामले का अनुसंधान शुरू कर दी गई है।
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