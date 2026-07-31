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Madhubani News: सांप काटने से महिला की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
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Madhubani News: झंझारपुर के बेरमा गांव में सर्पदंश से उर्मिला देवी (60) की मौत हो गई। परिजनों ने उन्हें इलाज के लिए दो नर्सिंग होम में ले जाया, लेकिन उन्हें रेफर कर दिया गया। अंततः अनुमंडल अस्पताल में उन्हें मृत घोषित किया गया। गांव में शोक की लहर है और परिवार को आर्थिक सहायता की मांग की गई है।

Madhubani News: सांप काटने से महिला की मौत

Madhubani News: झंझारपुर। लखनौर प्रखंड के बेरमा गांव में शुक्रवार को सर्पदंश से एक महिला की मौत हो गई। घटना के बाद गांव में शोक की लहर है, जबकि मृतका के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मृतका की पहचान बेरमा गांव निवासी कपलेश्वर पंडित की पत्नी उर्मिला देवी (60) के रूप में हुई है। बताया गया कि उर्मिला देवी रात में अपने कच्चे मकान में सो रही थीं। इसी दौरान किसी विषैले सांप ने उन्हें डस लिया। परिजनों ने उनकी हालत बिगड़ने पर तत्काल इलाज के लिए दो निजी नर्सिंग होम में पहुंचाया, लेकिन दोनों जगह से उन्हें रेफर कर दिया गया।

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घटनास्थल पर प्रतिक्रिया

इसके बाद अनुमंडल अस्पताल झंझारपुर लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतका के घर में मातम पसरा है। पति कपलेश्वर पंडित मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। उर्मिला देवी अपने पीछे तीन पुत्र और दो पुत्रियां छोड़ गई हैं। मां की असामयिक मौत से पांचों बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे परिवार पर संकट गहरा गया है। इधर, पंचायत के मुखिया रमन प्रसाद एवं उपमुखिया प्रभास झा ने शोक व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन से पीड़ित परिवार को आपदा राहत मद के तहत शीघ्र मुआवजा उपलब्ध कराने की मांग की है। उनका कहना है कि परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है और उसे तत्काल सरकारी सहायता की आवश्यकता है।

नवीनतम प्रश्न

बेरमा गांव में किसकी मौत हुई?
बेरमा गांव में उर्मिला देवी (60) की सर्पदंश से मौत हुई।
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