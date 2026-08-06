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Madhubani News: हल्की बारिश में ही निगम के जल निकासी की खुली पोल, लोग परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
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Madhubani News: मधुबनी जिले में बारिश के कारण जलजमाव से लोगों की मुश्किलें बढ़ गयी हैं। आम जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया है और नगर निगम प्रशासन की लापरवाही के चलते स्थिति विकट हो गयी है। आधा दर्जन मोहल्लों में जल निकासी की समस्या बनी हुई है, जिससे शहर के लोगों में आक्रोश है।

Madhubani News: हल्की बारिश में ही निगम के जल निकासी की खुली पोल, लोग परेशान

Madhubani News: मधुबनी। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बीते सोमवार एवं मंगलवार की रात रुक -रुककर हुई अच्छी बारिश से शहर के लोगों की मुश्किलें बढ़ गयी है। शहर की सड़कों व मोहल्ले में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न होने से आम जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया है। लोगों को कहीं आने -जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जलजमाव के कारण शहर के तकरीबन आधा दर्जन मोहल्ले के लोगों घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। फिर भी नगर निगम प्रशासन लोगों की समस्याओं के प्रति गंभीर होता नहीं दिख रहा है। जिसके कारण शहर के लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही है। जिससे लोगों में काफी आक्रोश देखा जा सकता है।

नगर निगम की लापरवाही

शहर के लोगों का कहना है की बारिश का मौसम आने से पहले शहर के राज, किंग्स व ओटसन कैनाल एवं नाले की अछि तरह से सफाई नहीं की गयी। नाले व कैनालों की सफाई के नाम पर नगर निगम की ओर से सिर्फ खानापूरी की गयी है। जिसके कारण शहर की तकरीबन डेढ़ लाख से अधिक आबादी को जलजमाव की समस्या का सामना करने को मजबूर होना पड़ रहा है। शहर के संतुनगर, आदर्श कॉलोनी, विनोदनंद झा कॉलोनी, चकदह सुंदर चौक, बिजली कॉलोनी, गांधी चौक से सप्ता जाने वाली सड़क, सदर अस्पताल रोड, सुमंता होटल से मैक्सी स्टैंड जाने वाली सड़क में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाने से लोग मुश्किलों से घिर गए हैं। जाने से जल निकासी की समस्या जिसने शहर के आमलोगों का जीना मुहाल कर दिया है।

जल निकासी की व्यवस्था

नगर निगम के नगर आयुक्त उमेश कुमार भारती ने कहा है कि जलजमाव वाले क्षेत्र से जल निकासी की व्यवस्था की गयी है। शीघ्र ही लोगों को जल निकासी की समस्या का समाधान हो जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मधुबनी में जलजमाव की समस्या क्यों उत्पन्न हुई?
यह समस्या बारिश के कारण उत्पन्न हुई है, जिसमें नगर निगम की सफाई की लापरवाही शामिल है।
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