Madhubani News: बीस सूत्री की बैठक में छाया रहा पेयजल संकट व दाखिल का मामला

बीरेन्द्र उर्फ रुनू प्रतिहस्त ने पशुपालन विभाग की एंबुलेंस सेवा पर सवाल खड़े किए और लगातार 15 दिनों तक शिकायत करने के बावजूद सुविधा नहीं मिलने की बात कही। बाल विकास परियोजना में सेविका बहाली के लिए विशौल केंद्र 171 की आरक्षित सीट में गड़बड़ी का आरोप लगाया। सदस्यों ने अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार और कर्मियों की अनुपस्थिति का मामला उठाया। जिसमें सुधार की आवश्यकता जताई गई।

अन्य मुद्दे

दाखिल खारिज में उगाही और भूमिहीन को पर्चा देने में भी अनियमितता की शिकायत की गई। जीराम जी योजना में गंगौर और पिपरौन में खेल मैदान, हाट निर्माण सहित कई योजनाओं पर काम चलने की जानकारी कार्यक्रम पदाधिकारी बीरेंद्र कुमार सिंह ने दी। जयनगर से पकड़ी तक जाने वाली कमला नहर में पानी नहीं आने के कारण किसानों को सिंचाई में परेशानी को गंभीर मामला बताया और आगे जयनगर साइड में ही पानी रोक दिये जाने को बताया। जिस पर जेई ने कहा कि इस नहर को 800 क्विसेक पानी की आवश्यकता है, लेकिन मात्र 140 क्विसेक पानी ही दिया जा रहा। जिसके कारण पानी किसानों के खेतों तक नहीं पहुंच पा रहा है। सीओ रीना कुमारी ने सभी आरोपों का जबाव दिया। बीडीओ रविशंकर पटेल ने ब्राइवेंट विलेज के तहत बॉर्डर इलाके के गांवों में होने वाले विकास कार्यों की जानकारी दी। विधायक कहा कि जनहित के लिये यह एक महत्वपूर्ण कमिटी है। ताकि विकास कार्य और संचालित योजनाओं पर नजर रखी जा सके। मौके पर उपाध्यक्ष अनिल सिंह, रुनु प्रतिहस्त, युगल किशोर यादव, श्याम सुंदर विश्वकर्मा, मो. सितारे, रौशन नायक, अनिल भारती, नरेश यादव, एसआई संतोष कुमार, एमओ रोहित झा, आवास पर्यवेक्षक अमित कुमार, बीईओ अवधेश कुमार, बिजली जेई सपन कुमार, पीएचसी प्रभारी डा. शमीम भी मौजूद थे।