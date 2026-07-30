Madhubani News: लंबित मामले का शीघ्र करें निपटरा : डीएम

Madhubani News: मधुबनी में डीएम आनंद शर्मा की अध्यक्षता में एक वर्चुअल समीक्षा बैठक हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित मामलों तथा विकास योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। डीएम ने लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करने का निर्देश दिया और लोगों को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रभावी रूप से पहुंचाने के लिए निर्देशित किया।

Madhubani News: मधुबनी, नगर संवाददाता। डीएम आनंद शर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार को वर्चुअल माध्यम से जिला स्तरीय पदाधिकारीयों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में सहयोग पोर्टल, आरटीपीएस, अन्तर्विभागीय समन्वय, तकनीकी, राजस्व एवं विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित मामलों एवं विकास योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक विवरण संवाद व समाधान पोर्टल से संबंधित साप्ताहिक प्रतिवेदनों की समीक्षा करते हुए डीएम ने सभी विभागों को लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे का निर्देश दिया। समीक्षा के दौरान विभागवार लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र , डीसी प्रमाण-पत्र, जिला नीलाम पत्र शाखा से संबंधित प्रपत्र-2, विधि शाखा के एलपीए, एमजेसी एवं सीडब्ल्यूजेसी से संबंधित लंबित वाद की चर्चा हुई। जिला, अनुमंडल, प्रखंड एवं अंचल स्तर पर लंबित न्यायिक मामलों, प्रपत्र ‘क’ के लंबित आवेदन, सीएम जनता दरबार, ऑनलाइन जिला जनता दरबार, केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं अनुश्रवण प्रणाली से संबंधित लंबित मामलों की बिंदुवार समीक्षा की गई।

विकास योजनाओं की प्रगति बैठक में खरीफ 2026-27 के अंतर्गत बीज एवं प्रत्यक्षण वितरण की लक्ष्य एवं उपलब्धि की समीक्षा की गई। साथ ही पीएचईडी एवं पीआरडी के अंतर्गत छूटे हुए टोलों में नई जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण, हर घर नल का जल योजना की प्रगति, नए चापाकलों की स्थापना, चापाकल मरम्मत, टैंकर संचालन, चापाकलों के औसत जलस्तर एवं पेयजल उपलब्धता की वर्तमान स्थिति की भी विस्तार से समीक्षा की गई। वहीं स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के दोनों प्रमंडलों, पश्चिमी कोशी नहर एवं बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल-1 एवं 2 द्वारा संचालित कटाव निरोधक कार्यों एवं अन्य योजनाओं की प्रगति का भी आकलन किया गया।

सहयोग शिविर सहयोग शिविर सह सेवा, संवाद, समाधान के अंतर्गत प्राप्त विभागवार आवेदनों के निपटारे की समीक्षा करते हुए डीएम ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को लंबित मामलों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निपटारे का निर्देश दिया। करने तथा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के निर्देश दिया। बैठक से जिला नीलाम पत्र शाखा, जिला विधि शाखा, जिला कोषागार, जिला लोक सूचना कोषांग, लोक शिकायत निवारण एवं अनुश्रवण प्रणाली कोषांग, जिला कृषि कार्यालय, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल मधुबनी एवं झंझारपुर, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडलों के पदाधिकारी एवं अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे।