Madhubani News: मारपीट में पैक्स अध्यक्ष सहित तीन घायल

Madhubani News: बेनीपट्टी के जमुआरी गांव में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में तीन लोग घायल हो गए। घायल विकास कुमार सिंह, संजीत चौधरी और बैजू शर्मा का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। यह घटना शुक्रवार रात करीब 9 बजे हुई थी और दोनों पक्षों ने सदर में फर्द बयान दर्ज कराया है।

Madhubani News: बेनीपट्टी, निज प्रतिनिधि।अरेर थाना के जमुआरी गांव में दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट में दोनो पक्ष से तीन लोग घायल हो गये। घायल अरेर उत्तरी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष विकास कुमार सिंह उर्फ विक्रांत, संजीत चौधरी एवं बैजू शर्मा का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना शुक्रवार की रात करीब नौ बजे की होना बताया गया है।

घटना का विवरण इस संबन्ध में दोनो ही तरफ से सदर में फर्द बयान दर्ज कराई गयी है। पैक्स अध्यक्ष ने पुलिस को दिये फर्द बयान में कहा है कि जमुआरी-कुसमौल गांव जाने के रास्ते में उनका ईंट भठ्ठा है,जो फिलहाल बंद है। 27 जुलाई को वहां से कुर्सी, होंडा, लोहा का ताबा की चोरी कर ली गई है। जिसमें एक को पकड़ कर अरेर थाना लाया भी था बाद में नाबालिग होन पर उसे छोड़ दिया गया। शुक्रवार की रात करीब नौ बजे जब वह ईंट-भठ्ठा से लौट रहा था कि जमुआरी बजरंगबली चौक के निकट गांव के ही बैजू शर्मा, संजीत चौधरी, राम बिलास, राजदेव ठाकुर सहित अन्य दो-तीन लोग घेर कर मारपीट कर ऐड़ी को काट दिया। गले में रहे करीब दो भर सोने का चेन एवं लगभग 20 हजार रूपये पॉकेट से निकाल लिया।

दूसरे पक्ष का बयान वहीं घायल संजीत चौधरी एवं बैजू शर्मा ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार की रात करीब दस बजे जब वे गांव के चौक पर बैठे थे तभी विक्रांत सिंह सहित करीब 15-20 की संख्या में लोग आये और उनके साथ मारीपट कर घायल कर दिया। पैर पर गाड़ी का चक्का चला दिया। अरेर थानाध्यक्ष आनंद शंकर गौरव ने बताया कि इस संबन्ध में थाना को किसी भी पक्ष से आवेदन नहीं आया है। फर्द बयान आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।