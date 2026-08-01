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Madhubani News: 33 हजार केबीए वायरिंग कार्य को ग्रामीणों ने रोका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
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Madhubani News: मधवापुर के साहरघाट में ग्रामीणों ने बिजली विभाग के 33 हजार केबीए वायरिंग कार्य का विरोध किया। उनका आरोप है कि विभाग घनी बस्ती के पास लाइन बिछा रहा है, जिससे भविष्य में हादसों का खतरा बढ़ सकता है। ग्रामीणों ने बसवरिया चौक से खेतों तक वायरिंग कराने की मांग की।

Madhubani News: 33 हजार केबीए वायरिंग कार्य को ग्रामीणों ने रोका

Madhubani News: मधवापुर, निज प्रतिनिधि। प्रखंड के साहरघाट में ग्रामीणों ने बिजली विभाग का 33 हजार केबीए वायरिंग कार्य को रोक कर विरोध जताया। मामला सरदार चौक पर शनिवार की सुबह का है। वायरिंग कार्य का विरोध कर रहे लोगों का आरोप है कि बिजली विभाग घनी बस्ती से लाइन को गुजारने की व्यवस्था कर रहा है। विरोध कर रहे ग्रामीणों की अगुआई करने वाले सरदार हरिवंश सिंह, मदन मंडल, दशरथ पंजियार, गुरुबच्चन सिंह कहा कि विभागीय कार्य से भविष्य में हादसा होने की संभावना है। वाहनों की ठोकर से बिजली खंभे गिरने की घटनाएं आये दिन हो रही है। निकट समय में भारतमाला सड़क निर्माण की गति बढ़ने वाली है।

उस दौरान बिजली के खंभों को उखाड़ने की नौबत आ जाएगी। लोगों ने बसवरिया चौक से खेत होते हुए वायरिंग कराने की विभाग से की है। एडीओ राहुल रमन ने कहा कि एजेंसी कर्मियों ने ग्रामीणों से वार्ता कर बाद में वायरिंग का कार्य शुरू किया।

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