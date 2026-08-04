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Madhubani News: राम-जानकी मंदिर परिसर में हुई शिवलिंग की प्राण-प्रतिष्ठा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
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Madhubani News: फुलपरास के वार्ड संख्या 6 में स्थित राम-जानकी मंदिर परिसर में तीन दिनों से वैदिक पूजा-अनुष्ठान और भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की प्राण-प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक एवं पूजा की। कार्यक्रम को गणमान्य व्यक्तियों ने उपस्थित होकर सफल बनाया।

Madhubani News: राम-जानकी मंदिर परिसर में हुई शिवलिंग की प्राण-प्रतिष्ठा

Madhubani News: फुलपरास। नगर पंचायत फुलपरास के वार्ड संख्या 6 स्थित राम-जानकी मंदिर परिसर में तीन दिनों से चल रहे वैदिक पूजा-अनुष्ठान के साथ ही भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की प्राण-प्रतिष्ठा विधि-विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुई। सावन के पहली सोमवार पर आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक एवं पूजा-अर्चना की। शिवलिंग स्थापना का अनुष्ठान विद्वान आचार्यों एवं पंडितों के निर्देशन में वैदिक रीति के अनुसार हुआ। प्राण-प्रतिष्ठा के दौरान मंदिर परिसर में शंखध्वनि, घंटियों की गूंज और हर-हर महादेव की जयघोष से वातावरण भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ से क्षेत्र की सुख-समृद्धि, शांति एवं खुशहाली की कामना की।

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इस अवसर पर मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष रामपुकार साह उर्फ खुराना, सचिव भरत कामत, कोषाध्यक्ष सह वार्ड पार्षद मिठू कामत,नगर पंचायत के मुख्य पार्षद धर्मेंद्र कुमार साह, लोजपा (रा) के जिलाध्यक्ष संतोष कुमार पासवान, वार्ड पार्षद बबन साह सहित सैकड़ों श्रद्धालु एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे।कार्यक्रम के उपरांत श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। मंदिर निर्माण समिति के सदस्यों ने बताया कि शिवलिंग की स्थापना के साथ मंदिर में नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा-अर्चना एवं विशेष धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे।

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