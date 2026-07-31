Madhubani News: दुर्घटना में अज्ञात की मौत शव की पहचान नहीं
Madhubani News: फुलपरास के खोपा चौक में एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से लगभग 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने 26 जुलाई को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक मानसिक रूप से अस्वस्थ प्रतीत होता था। शव का पोस्टमार्टम कर पहचान के लिए रखा गया, लेकिन पहचान नहीं होने पर अंतिम संस्कार किया गया।
Madhubani News: फुलपरास। थाना क्षेत्र के खोपा चौक स्थित एचपी पेट्रोल पंप के समीप हुई सड़क दुर्घटना में अज्ञात व्यक्ति की मौत के मामले में पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार गश्ती के दौरान पुलिस को 26 जुलाई की रात 12:05 बजे सूचना मिली कि खोपा चौक के पास एक तेज रफ्तार अज्ञात चार पहिया वाहन ने लगभग 45 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति को टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर झंझारपुर की ओर फरार हो गया। दुर्घटना में व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।सूचना
पर पुलिस घटनास्थल पहुंची तो एनएच पर शव पड़ा मिला। मृतक के सिर और बायीं आंख पर गंभीर चोट के निशान थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक मानसिक रूप से अस्वस्थ प्रतीत होता था और कई दिनों से क्षेत्र में इधर-उधर घूम रहा था।पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर पहचान के लिए 72 घंटे तक सदर अस्पताल, मधुबनी के शवगृह में सुरक्षित रखा। पहचान नहीं होने पर नियमानुसार अंतिम संस्कार करा दिया है। थानाध्यक्ष विक्रम आचार्य ने बताया कि इस मामले में अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
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