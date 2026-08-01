Madhubani News: दूसरे दिन भी सफाई कर्मी रहे हड़ताल पर, बाजार से नहीं उठा कचरा

Madhubani News: दूसरे दिन भी सफाई कर्मी रहे हड़ताल पर, बाजार से नहीं उठा कचरा
Madhubani News: बेनीपट्टी नगर पंचायत के सफाई कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है। सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर नगर पंचायत कार्यालय के बाहर धरना दे रहे हैं। इसके कारण नगर के सभी वार्डों में सफाई का काम ठप पड़ा है, और जगह-जगह कचरे का ढेर लग गया है।
Madhubani News: बेनीपट्टी। नगर पंचायत के सफाई कर्मियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रहा। अपनी चट्टानी एकता में जुटे सभी सफाई कर्मी सुबह मेंे नगर पंचायत कार्यालय पर उपस्थित होकर करीबर दो घंटे तक वहां धरना पर बैठे रहे तथा अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते रहे। नगर पंचायत के सभी 22 वार्डो में सफाई का काम ठप रहा। बाजार में जगह-जगह कचड़ों का अम्बार लगना शुरू हो गया है। अति व्यस्ततम चौराहा लोहिया चौक के निकट सड़क किनारे कचड़ा फेके रहने से एक दिन में ही दुर्गंध देना शुरू कर दिया है। सभी सफाई कर्मी वार्डों की साफ-सफाई का काम ठप कर दिनभर नगर पंचायत कार्यालय के ईर्द-गिर्द मंडराते रहे।
हड़ताल कोसफल बनाने के लिए चट्टानी एकता बनाये रखने के लिए कर्मियों से अपील किया जाता रहा। बिहार लोकल बॉडीज इम्प्लाईज फेडरेशन एवं बिहार स्थानीय निकाई कर्मचारी महासंघ संयुक्त मोर्चा के बेनीपट्टी नगर पंचायत आउट सोर्सिंग सफाई कर्मचारी संघ इकाई के अध्यक्ष बबलू साफी एवं महासचिव चंदन राम ने बताया कि जब तक संघ की मांग मान नही ली जाती है तब तक हड़ताल जारी रहेगा।
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