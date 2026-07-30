Madhubani News: बिजली चोरी में दो पर एफआईआर
Madhubani News: मधुबनी में बिजली चोरी के मामले में दो लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। नगर थाना के इंस्पेक्टर मनोज कुमार के अनुसार, विद्युत अभियंता अनिल कुसुम की शिकायत पर मो. वसीम और कुंदन कामत के खिलाफ कार्रवाई की गई। वसीम का कनेक्शन पहले ही काटा गया था, जबकि कुंदन मीटर बाइपास कर बिजली चोरी कर रहा था।
Madhubani News: मधुबनी, विधि संवाददाता। बिजली चोरी मामले में दो लोगों पर नगर थाना में एफआईआर दर्ज हुई है। नगर थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि कनीय विद्युत अभियंता अनिल कुसुम के लिखित आवेदन पर भौआड़ा महासेठी पोखर मोहल्ला के मो. वसीम एवं भच्छी के कुंदन कामत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि वसीम का पहले बिजली कनेक्शन काटा गया था इसके बावजूद चोरी कर बिजली का उपभोग कर रहे थे। वहीं कुंदन मीटर को बाइपास कर बिजली चोरी कर रहा था।
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