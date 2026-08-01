Madhubani News: मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा...

Madhubani News: जयनगर,निज प्रतिनिधि। नवयुवक कला मंदिर जयनगर की ओर से स्थानीय आर्य कुमार पुस्तकालय के सभागार में बीते शुक्रवार की रात एक शाम रफी के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। डॉ. कुमार सच्चिदानंद नीलू के मंच संचालन में गायकों ने अपनी प्रस्तुति से श्रोताओं का मन मोह लिया। प्रसिद्ध गायक इन्दरजी ने अकेले हैं चले आओ जहां हो, ईश्वर दयाल चौदहवीं का चांद हो, नंदू जायसवाल दर्द ए दिल दर्द ए जिगर, सुरेंद्र ठाकुर जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, बबलू गिरी तू इस तरह से ज़िंदगी में शामिल है रोहित शर्मा दिल का सूना साज़ तराना ढूंढेगा, राजन रुख़ से ज़रा नक़ाब हटा दो मेरे हुजूर व मेरी ज़िंदगी में आते तो कुछ और बात होती, डॉ कुमार सच्चिदानंद नीलू बदन पे सितारे लपेटे हुए व मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे, चांदनी सरगम सत्यम शिवम सुंदरम व इक राधा इक मीरा शक्ति व ने लिखे जो ख़त तुझे गीत गाकर समां बांध दिया।