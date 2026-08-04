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Madhubani News: दलहन फसलों की खेती से मिट्टी की उर्वरता रहेगी बरकरार: डीएओ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
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Madhubani News: रहिका। दलहन फसलों की खेती मूल्य संवर्धन एवं विपणन को लेकर जिला संयुक्त कृषि भवन में आत्मा द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। परियोजना निदेशक सुदामा ठाकुर ने दलहनों के लाभ बताए। कार्यक्रम में डा. मंगलानंद झा ने कहा कि आधुनिक तकनीकी पद्धतियों से दलहन की खेती की जाती है, जिससे लागत कम व आमदनी बढ़ती है।

Madhubani News: दलहन फसलों की खेती से मिट्टी की उर्वरता रहेगी बरकरार: डीएओ

Madhubani News: रहिका। दलहन फसलों की खेती मूल्य संवर्धन एवं विपणन को लेकर जिला संयुक्त कृषि भवन सभागार महिनाथपुर रामपट्टी में आत्मा की ओर से डीएओ सह परियोजना निदेशक की अध्यक्षता में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। आत्मा के परियोजना निदेशक सह डीएओ सुदामा ठाकुर ने कहा कि दलहनी फसलों की खेती करने से प्राकृतिक रूप से नेत्रजन उर्वरक मिट्टी में जमा हो जाती है। दलहन फसलों की जड़ में हवा से नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाले जीवाणु मौजूद रहते हैं। जिससे खेतों में यूरिया उर्वरक की जरूरत पूरा हो जाता है। किसानों की खेती की लागत व्यय घटा जाती है व रसायनिक उर्वरक मुक्त खेती होने से भूमि की उर्वरता बरकरार रखा जा सकता है। दलहन का उत्पादन घट गया है। भोजन में दाल प्रोटीन के रूप में लोगों को ग्रहण करना पड़ता है। इसलिए दलहन के रूप में दाल, बेसन सहित विभिन्न खाने वाले सामग्री प्रचुर मात्रा में बाजार से लोग क्रय करते हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में विशेषज्ञों की राय

कार्यक्रम में वरीय कृषि वैज्ञानिक डा. मंगलानंद झा ने प्रशिक्षण देते हुए कहा कि दलहन भोजन का प्रमुख अवयव है। इसकी खेती सभी मौसम में किसान कर सकते हैं। आधुनिक तकनीकी पद्धति से उन्नत बीज का समय पर खेती करने से अन्य सभी फसलों से अधिक आमदनी व बेहतर खेती अल्प खर्च में कर सकते हैं। दलहन की खेती की बढ़ावा देने के लिए जिला कृषि एवं वैज्ञानिक भी किसानों की सहायता कर रहे हैं। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न प्रखंडों के कृषि वैज्ञानिक, बीटीएम, एटीएम एवं किसानों ने भाग लिया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था?
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य दलहन फसलों की खेती मूल्य संवर्धन एवं विपणन को लेकर जानकारी फैलाना था।
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