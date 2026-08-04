Madhubani News: हक की जानकारी के लिए वेंडर्स को आठ अगस्त को मिलेगा प्रशिक्षण
Madhubani News: मधुबनी में, चलता-फिरता स्ट्रीट फूड वेंडर्स ठेला दुकानदार संघ द्वारा आठ अगस्त को एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। संघ के महासचिव राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य फुटपाथी दुकानदारों को उनके अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी देना है। सभी प्रखंडों और शहरी क्षेत्रों से स्ट्रीट फूड वेंडर्स की भागीदारी होगी।
Madhubani News: मधुबनी। चलता-फिरता स्ट्रीट फूड वेंडर्स ठेला दुकानदार संघ की ओर से आठ अगस्त को सुबह 10:00 बजे से एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संघ से जुड़े पदाधिकारी पूरे जिले में संपर्क अभियान चलाकर अधिक से अधिक फुटपाथी दुकानदारों और स्ट्रीट फूड वेंडरों को कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण दे रहे हैं।
प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य
इस तैयारी को लेकर हुई बैठक में संघ के महासचिव राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के सभी प्रखंडों और शहरी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में स्ट्रीट फूड वेंडर एवं ठेला दुकानदार भाग लेंगे। इसके लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है ताकि सभी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण का पूरा लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य फुटपाथी दुकानदारों को उनके अधिकारों, सरकारी योजनाओं तथा स्ट्रीट वेंडर्स कानून से संबंधित प्रावधानों की जानकारी देना है। साथ ही बाजारों में वेंडरों के लिए निर्धारित स्थान उपलब्ध कराने और उनके रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में संगठन के पदाधिकारी, सदस्य तथा बड़ी संख्या में स्ट्रीट फूड वेंडरों की भागीदारी रहने की संभावना है। मौके पर पवन दास, सुनील महतो,बबलू साह,शंकर कुमार,दीपक कुमार,सुनील महतो और अन्य थे।
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