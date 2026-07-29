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Madhubani News: दीप हाल्ट पर इंटरसिटी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 65 वर्षीय महिला की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
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Madhubani News: झंझारपुर के दीप हाल्ट पर एक दर्दनाक हादसे में 65 वर्षीय कर्पूरी देवी की मौत हो गई। वे दानापुर से जोगबनी जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के चपेट में आईं। हादसा दोपहर 12:30 बजे हुआ। रेलवे अधिकारियों के आने से पहले ही परिजनों ने शव को ले लिया।

Madhubani News: दीप हाल्ट पर इंटरसिटी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 65 वर्षीय महिला की मौत

Madhubani News: झंझारपुर,निज संवाददाता। झंझारपुर-निर्मली रेलखंड स्थित दीप हाल्ट पर बुधवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। दानापुर से जोगबनी जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से 65 वर्षीय एक वृद्ध महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मृतका की पहचान दीप पश्चिमी पंचायत के वार्ड संख्या पांच निवासी मिश्री लाल मंडल की पत्नी कर्पूरी देवी के रूप में की गई है। आरपीएफ के अनुसार यह हादसा दोपहर लगभग 12:30 बजे के आसपास हुआ।

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दुर्घटना का विवरण

दीप हाल्ट के बुकिंग एजेंट शशि कांत चौधरी ने बताया कि जिस समय दानापुर-जोगबनी इंटरसिटी एक्सप्रेस हाल्ट से गुजर रही थी, उसी दौरान कर्पूरी देवी रेल लाइन पार करने की कोशिश कर रही थीं। ट्रेन की गति तेज होने के कारण वे उसकी चपेट में आ गईं और घटनास्थल पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। यह ट्रेन दीप हाल्ट पर नहीं रुकती है।

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घटना के बाद की स्थितियां

दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हालांकि,आरपीएफ के अधिकारी विकास कुमार ने बताया कि पुलिस या रेलवे अधिकारियों के पंहूचने से पहले ही मृतका के परिजन शव को अपने साथ ले गए। झंझारपुर मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद जब तक आरपीएफ की टीम मौके पर पहूंची, तब तक परिजन शव को लेकर जा चुके थे।

प्रश्नोत्तर

यह हादसा कब हुआ था?
यह हादसा बुधवार को दोपहर लगभग 12:30 बजे हुआ।
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