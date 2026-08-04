Madhubani News: कन्हौली में करंट से एक ही परिवार के तीन लोग झुलसे, एक गंभीर
Madhubani News: झंझारपुर नगर परिषद क्षेत्र के कन्हौली गांव में एक दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के तीन सदस्य बिजली के करंट की चपेट में आ गए। सिलीप राय, उनके पिता और पत्नी गंभीर रूप से झुलस गए। ग्रामीणों की मदद से उन्हें अस्पताल ले जाया गया। सिलीप की हालत गंभीर है, जबकि अन्य दो घायलों की स्थिति स्थिर है।
Madhubani News: झंझारपुर। झंझारपुर नगर परिषद क्षेत्र के कन्हौली गांव में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसे में बिजली के करंट की चपेट में आने से एक ही परिवार के तीन सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों में 35 वर्षीय सिलीप राय, उनके 60 वर्षीय पिता अशर्फी राय और 25 वर्षीय पत्नी पूनम देवी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार, सिलीप राय अपने चदरा के छप्पर वाले घर में बिजली का तार ठीक कर रहे थे। इसी दौरान लोहे के चदरे में पहले से प्रवाहित हो रहे विद्युत की चपेट में आकर वे बुरी तरह झुलसने लगे।
घटना का विवरण
अपने बेटे को छटपटाते देख पिता अशर्फी राय उन्हें बचाने के लिए दौड़े, लेकिन वे भी करंट की चपेट में आ गए। इसके बाद पति और ससुर को बचाने के प्रयास में पूनम देवी भी बिजली के तार से चिपक गईं। लगभग आधे घंटे तक तीनों बिजली के संपर्क में ही रहे। घटना की भनक लगते ही ग्रामीणों ने तुरंत पावर हाउस से संपर्क कर बिजली आपूर्ति बंद कराई और तीनों को अलग किया। सूचना मिलने पर झंझारपुर थाना के एसआई बिहारी आलम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत अनुमंडलीय अस्पताल झंझारपुर पहुंचाया। अस्पताल में तैनात चिकित्सक डॉ. शाहिद ने बताया कि सिलीप राय की हालत गंभीर है। रेफर किया गया है। वहीं अन्य दो घायलों की स्थिति फिलहाल स्थिर है। समय पर अस्पताल पहुंचना और इलाज मिलना राहत की बात रही, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।
सामान्य प्रश्न
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