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Madhubani News: स्कूल के बगल तालाब में डूबकर पांचवीं के छात्र की मौत,शिक्षकों को बनाया बंधक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
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Madhubani News: घोघरडीहा प्रखंड के बथनाहा में एक 10 वर्षीय छात्र रिशव कुमार की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना पर ग्रामीणों ने विद्यालय में हंगामा किया और शिक्षकों को बंधक बना लिया। पुलिस ने हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित किया। मृतक के परिजनों में शोक का माहौल है, और जांच जारी है।

Madhubani News: स्कूल के बगल तालाब में डूबकर पांचवीं के छात्र की मौत,शिक्षकों को बनाया बंधक

Madhubani News: फुलपरास,एक संवाददाता। घोघरडीहा प्रखंड के बथनाहा स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय के समीप तालाब में डूबने से पांचवीं कक्षा के एक छात्र की मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने स्कूल परिसर में जमकर हंगामा किया और वहीं संचालित प्लस-टू विद्यालय के शिक्षकों को कक्षा में बंधक बना लिया। सूचना पर पहुंची फुलपरास थाना पुलिस ने ग्रामीणों को समझा-बुझाकर शांत कराया और शिक्षकों को सुरक्षित बाहर निकाला। मृत छात्र बथनाहा निवासी सुरेंद्र मंडल के 10 वर्षीय पुत्र रिशव कुमार है। वह उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पांचवीं कक्षा का छात्र था। परिजनों के अनुसार,गुरुवार को विद्यालय की छुट्टी के बाद रिशव घर नहीं पहुंचा। काफी देर तक इंतजार के बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। इसी दौरान गांव के लोगों की नजर विद्यालय से सटे तालाब में उपलाता हुए शव पर पड़ी। ग्रामीणों ने तत्काल उसे बाहर निकालकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, घोघरडीहा पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया。

आक्रोशितों ने स्कूल का किया घेराव

घटना की खबर फैलते ही ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। लापरवाही का आरोप लगाते हुए लोगों ने विद्यालय परिसर का घेराव कर दिया और प्लस-टू विद्यालय के शिक्षकों को कुछ देर तक कक्षा में बंधक बना लिया। हालात बिगड़ते देख फुलपरास थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मदद से स्थिति पर काबू पाया। बताया जाता है कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय और प्लस-टू विद्यालय एक ही परिसर में संचालित होते हैं। भवन की कमी के कारण दोनों विद्यालय अलग-अलग शिफ्ट में चलते हैं। मध्य विद्यालय की पढ़ाई सुबह 6:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक होती है। छात्र तालाब तक कैसे पहुंचा और किन परिस्थितियों में डूबा, इसका प्रत्यक्षदर्शी अब तक सामने नहीं आया है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

गांव में पसरा है मातम

घटना के बाद पूरे बथनाहा गांव में मातम पसरा है। मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं, घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है.

सामान्य प्रश्न

इस घटना में छात्र का नाम क्या है?
मृत छात्र का नाम रिशव कुमार है।
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