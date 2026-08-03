Madhubani News: नहर में डूबने से छात्र की मौत
Madhubani News: झंझारपुर के निर्भापुर गांव में सोमवार को नहर में डूबने से 19 वर्षीय बीकॉम छात्र सच्चिदानंद ठाकुर की मौत हो गई। दोस्तों के साथ नहाने के दौरान गहरे पानी में जाने से हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने छात्र को नहर से बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया।
Madhubani News: झंझारपुर। भैरवस्थान थाना क्षेत्र के निर्भापुर गांव में सोमवार को नहर में डूबने से बीकॉम के एक छात्र की मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया, जबकि पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मृतक निर्भापुर निवासी ललन ठाकुर के 19 वर्षीय पुत्र सच्चिदानंद ठाकुर है। वह बीकॉम का छात्र था। ग्रामीणों के अनुसार, सच्चिदानंद सोमवार को अपने दोस्तों के साथ गांव के पास स्थित नहर में नहाने गया था। इसी दौरान वह गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा।
घटना की सूचनाएं
युवक के डूबने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर जुट गए। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद उसे नहर से बाहर निकाला और गंभीर हालत में इलाज के लिए मधुबनी ले गए। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भैरवस्थान थानाध्यक्ष सत्येन्द्र तिवारी ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा तथा आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
परिवार में दुःख का माहौल
सच्चिदानंद दो भाइयों में छोटा था तथा उसकी पांच बहनें हैं। होनहार बेटे की असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव में मातम का माहौल है।
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