Madhubani News: नवानी लवकी पोखर में मिला चाउमीन विक्रेता का शव, परिजनों में मचा कोहराम
Madhubani News: झंझारपुर के नवानी गांव में चाउमीन विक्रेता शिबू चौपाल का शव लवकी पोखर से बरामद हुआ। शिबू देर रात से लापता थे। परिजनों ने उन्हें काफी देर तक खोजा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच जारी है।
Madhubani News: झंझारपुर। झंझारपुर प्रखंड के नवानी गांव में रविवार की सुबह उस समय सन्नाटा पसर गया, जब लवकी पोखर से 45 वर्षीय चाउमीन विक्रेता शिबू चौपाल का शव बरामद हुआ। मृतक नवानी वार्ड संख्या 3 निवासी स्व़ रवि चौपाल के पुत्र थे। वे शनिवार की शाम से ही घर से लापता थे। रविवार की सुबह कामेश्वरनाथ शिव मंदिर के सामने स्थित पोखर में शव मिलने की खबर फैलते ही घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस को सूचना दी गई और शव को पोखर से निकाला गया। परिजनों का कहना है कि वे लोग रात भर उसे जहां तहां खोजते रहे। लेकिन कोई अता पता नहीं चला। घटना की जानकारी मिलते ही अररिया संग्राम थानाध्यक्ष अर्पण कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। थानाध्यक्ष अर्पण कुमार ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के अनुसार शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, मधुबनी भेज दिया है। मामले की छानबीन की जा रही है।
चाउमीन बेचकर चला रहे थे परिवार का खर्च
शिबू चौपाल गांव में ही चाउमीन बेचकर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। उनके कंधों पर ही पूरे घर की जिम्मेदारी थी। उनके तीन बेटे हैं, जिनमें से एक शादीशुदा है। अचानक हुई इस घटना से तीनों बेटों के सिर पर से पिता का साया उठ गया है और परिजनों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। पति की असमय मौत की खबर मिलते ही पत्नी जितनी देवी बदहवास हो गईं। उनके करुण क्रंदन और चीत्कार से मौके पर मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। इस दुखद घटना पर स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने गहरा शोक प्रकट किया है। सुबोध चौपाल, अमोद ठाकुर, सरपंच शंकर ठाकुर व जिला पार्षद मोहम्मद रेजाउद्दीन सहित कई गणमान्य लोगों ने पीड़ित परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त की। जनप्रतिनिधियों ने शोकाकुल परिजनों और मृतक की पत्नी को सरकारी स्तर से हरसंभव सहायता दिलाने का आश्वासन दिया।
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