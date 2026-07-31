Madhubani News: ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत, साथी गंभीर
Madhubani News: खजौली में शुक्रवार को ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान 19 वर्षीय आनंद कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई की और ट्रक को जब्त कर लिया।
Madhubani News: खजौली। खजौली बाजार स्थित रेलवे गुमटी-27 और पुरानी गुमटी के बीच शुक्रवार को ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। मृतक की पहचान खजौली थाना क्षेत्र के चतरा निवासी योगेंद्र राय के 19 वर्षीय पोते आनंद कुमार के रूप में हुई है। वहीं, घायल की पहचान संजय राय के पुत्र कृष्ण कुमार राय के रूप में हुई है। दोनों एक ही बाइक से जा रहे थे।
घटना की सूचना
घटना की सूचना मिलते ही डायल-112 की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल कृष्ण कुमार राय को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, खजौली में भर्ती कराया, जबकि मृतक के शव को थाने लेकर आई। पुलिस पदाधिकारी दयाशंकर राम ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को भी जब्त कर लिया। पुलिस के अनुसार ट्रक खजौली रैक पर सीमेंट लाने जा रहा था। इसी दौरान ओवरटेक करने के चक्कर में हादसा हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। हादसे के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। परिजन पुलिस- प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे थे। थानाध्यक्ष सपन कुमार ने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेजा जा रहा है। परिजनों के लिखित आवेदन पर एफआईआर दर्ज होगी। आवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। एफआईआर करने की प्रक्रिया चल रही है।
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