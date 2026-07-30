Madhubani News: दुकान से तीन लाख मूल्य के समान की चोरी
Madhubani News: बेनीपट्टी में संतोष महतो की किराना दुकान में चोरों ने तीन लाख रूपये मूल्य की सामग्री की चोरी की। दुकान के पीछे का दरवाजा तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। दुकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी है और पुलिस अब घटना की जांच कर रही है।
Madhubani News: बेनीपट्टी, निज प्रतिनिधि। बेनीपट्टी बाजार में संतोष महतो की किराना दुकान का पीछे से दरवाजा तोड़कर चोरों ने करीब तीन लाख रूपये मूल्य की सामानों की चोरी कर ली है। पीड़ित ने इस संबन्ध में थाना को आवेदन दिया है। उन्होने लिखा है कि प्रतिदिन की तरह वे अपनी दुकान बंद कर घर चले गये थे। गुरूवार की सुबह दुकान खोलने आने पर चोरी की जानकारी हुई है। उन्होने दुकान से गुटका, पान मशाला, बिस्किट, सिगरेट, ड्राईफुड सहित अन्य कीमती सामानों की चोरी करने की बात आवेदन में लिखा है। सूचना मिलने पर पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण कर आगे की कार्रवाई में जुटी है।
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