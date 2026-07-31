Madhubani News: ठाढ़ी के सूर्य मंदिर में चोरी, गुस्साए ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी

Madhubani News: ठाढ़ी के सूर्य मंदिर में चोरी, गुस्साए ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी
Madhubani News: झंझारपुर के अंधराठाढ़ी थाना क्षेत्र में बेखौफ चोरों ने धार्मिक स्थलों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हाल ही में सूर्य मंदिर में चोरों ने दानपेटी का ताला तोड़कर हजारों रुपये की राशि चुरा ली। ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जल्द कार्रवाई की मांग की है।
Madhubani News: झंझारपुर। अंधराठाढ़ी थाना क्षेत्र में बेखौफ चोरों का दुस्साहस लगातार बढ़ता जा रहा है। अब चोरों ने धार्मिक स्थलों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। ताजा मामला प्राचीन दुर्गा स्थान ठाढ़ी परिसर स्थित सूर्य मंदिर का है, जहां गुरुवार की देर रात चोरों ने दानपेटी का ताला तोड़कर उसमें रखे हजारों रुपये के चढ़ावे की राशि निकाल निकाल कर फरार हो गए। घटना की खबर फैलते ही शुक्रवार की सुबह मंदिर परिसर में ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में मंदिरों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन पुलिस की शिथिलता के कारण आपराधिक तत्वों के हौसले बुलंद हैं।
परमेश्वरी स्थान के बाद अब सूर्य मंदिर बना निशाना:
ग्रामीणों ने बताया कि यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले परमेश्वरी स्थान मंदिर में भी चोरी की एक बड़ी वारदात हो चुकी है। उस घटना को लंबा समय बीत जाने के बाद भी पुलिस न तो चोरी का खुलासा कर सकी और न ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी हो सकी। परमेश्वरी स्थान के बाद अब प्राचीन दुर्गा स्थान ठाढ़ी स्थित सूर्य मंदिर में हुई इस घटना से क्षेत्र के लोगों में भारी गुस्सा और असुरक्षा का माहौल है।
पुलिस को चेतावनी, जल्द खुलासा न होने पर आंदोलन
घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से चोरों की अविलंब गिरफ्तारी और चोरी गई राशि की बरामदگی की मांग की है। लोगों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि पुलिस ने शीघ्र ही मामले का पर्दाफाश नहीं किया, तो वे सड़क पर उतरकर उग्र धरना-प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। मामले के संबंध में थानाध्यक्ष जीतेश कुमार मिश्र ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। अभी तक कोई आवेदन नहीं मिला है। आवेदन मिलने पर प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी।
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