Madhubani News: एकल शिक्षक भी सरप्लस कैसे बने जिलेभर में शिक्षक डाटा पर उठे सवाल

Madhubani News: मधुबनी में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की अनुपात रिपोर्ट में गड़बड़ी सामने आई है। 500 से अधिक शिक्षकों को सरप्लस घोषित किया गया है, जबकि संबंधित विषय में केवल एक ही शिक्षक है। शिक्षक संगठन इसकी उच्चस्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो।

Madhubani News: मधुबनी, निज संवाददाता। जिले के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का मामला सामने आया है। 500 से अधिक शिक्षकों को ऐसे विद्यालयों में भी सरप्लस घोषित कर दिया गया,जहां संबंधित विषय के एकमात्र शिक्षक हैं और सैकड़ों छात्र अध्ययनरत हैं। मामला सामने आने के बाद शिक्षकों भारी नाराजगी है। शिक्षक संगठनों ने इसे छात्रों की पढ़ाई के साथ खिलवाड़ बताते हुए उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। वाटसन प्लस टू उवि में बारहवीं के इतिहास विषय में रिंकू कुमारी, भूगोल में डा. दिलीप कुमार नायक, उर्दू में अबू हुरैरा, मैथिली में अर्चना कुमारी, मनोविज्ञान में एकता कुमारी तथा समाजशास्त्र में डा. शिवनंदन शर्मा अपने-अपने विषय के एकमात्र शिक्षक हैं। इसके बावजूद सभी को सरप्लस सूची में शामिल कर दिया गया। माध्यमिक स्तर पर भी उर्दू में करीब 300 छात्रों के बीच कार्यरत एकमात्र शिक्षक ओजैर अहमद, हिंदी में लगभग 800 छात्रों के बीच कार्यरत संजीव कुमार ठाकुर, संस्कृत के चंदन कुमार तथा गणित की लक्ष्मी मिश्रा को भी सरप्लस दिखाए जाने पर सवाल उठ रहे हैं。

विभिन्न स्कूलों में शिक्षकों को दिखाया सरप्लस इसी प्रकार पंडौल ब्रह्मोतरा विद्यालय में मैथिली और जीवविज्ञान विषय के एकमात्र शिक्षकों को भी सरप्लस घोषित कर दिया गया है। यही स्थिति सूड़ी प्लस टू उच्च विद्यालय, शिवगंगा बालिका प्लस टू उवि, बैंगरा उच्च विद्यालय समेत जिले के कई अन्य विद्यालयों में यह समस्या आई है। शिक्षकों ने बताया कि जिन विद्यालयों में विषयवार एक ही शिक्षक कार्यरत हैं, वहां उन्हें सरप्लस घोषित करने का कोई औचित्य नहीं है।

रिक्ति की भी नहीं हो रही भरपाई वाटसन प्लस टू उच्च विद्यालय का उदाहरण कई सवाल खड़ा कर दिया है। विद्यालय में प्लस टू स्तर पर 24 स्वीकृत पद हैं, जबकि वर्तमान में मात्र 11 शिक्षक कार्यरत हैं। दूसरी ओर विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में शिक्षकों को अतिरिक्त घोषित करना, एक पहेली बन गया है।

डाटा में भारी अंतर शिक्षकों का आरोप है कि विभाग ने विद्यालयों से छात्र और शिक्षक अनुपात की रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन विद्यालयों द्वारा भेजी गई वास्तविक रिपोर्ट और विभाग को भेजे गए समेकित डाटा में अंतर है। कई विद्यालयों ने अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता बताई थी, फिर भी संबंधित विषय के एकमात्र शिक्षकों को सरप्लस दिखा दिया गया। डीईओ कार्यालय के कर्मियों का कहना है कि कार्यालय से केवल रिपोर्ट विभाग को भेजी गई थी, जबकि प्रखंड स्तर से डाटा अपलोड किया गया। गड़बड़ी किस स्तर पर हुई, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है।

अभिभावकों में भारी नाराजगी जिला औफाक कमेटी के सदस्य सह वरीय अधिवक्ता डा. मो. महताब आलम ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर विशेष रूप से उर्दू शिक्षकों को सरप्लस घोषित किए जाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि कई विद्यालयों में उर्दू पढ़ने वाले छात्रों की संख्या पर्याप्त है और वहां केवल एक ही शिक्षक कार्यरत हैं। इसके बावजूद उर्दू के स्वीकृत पद समाप्त मानकर शिक्षकों को सरप्लस घोषित करना छात्रों के हितों के खिलाफ है। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई तथा उर्दू के स्वीकृत पदों को पूर्ववत बहाल रखने की मांग की है।

शिक्षक संघ ने जताई है अपनी आपत्ति माध्यमिक शिक्षक संघ के सचिव शंभूनाथ झा ने बताया कि जिले में बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई है। जहां सैकड़ों छात्र हैं और विषय का केवल एक शिक्षक है, वहां उसे सरप्लस घोषित करना शिक्षा व्यवस्था के साथ अन्याय है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो उच्च अधिकारियों से शिकायत के साथ न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा।

क्या कहते हैं अधिकारी डीईओ अक्षय कुमार पांडेय ने बताया कि सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों से रिपोर्ट मांगी गई थी और उसे समेकित कर विभाग को भेजा गया। सरप्लस संबंधी अंतिम निर्णय विभाग के स्तर पर लिया गया है तथा इसकी जानकारी संबंधित शिक्षकों को व्यक्तिगत रूप से विभाग के द्वारा ही उपलब्ध करा दी गई है।