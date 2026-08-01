Madhubani News: संदिग्धस्थिति में विवाहिता की मौत, सनसनी

Madhubani News: बाबूबरही, निज संवाददाता। थाना क्षेत्र की तेघरा पंचायत के बरैल गांव के खोरिया टोल में शनिवार को 22 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर बाबूबरही थाना पुलिस पहुंची। जो शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मामले में पूछताछ के लिए दो लोगों को हिरासत में लिया गया है। मृतका की पहचान गांव के मो. नियाज अहमद की पत्नी रिजवाना खातून के रूप में हुई है। मृतका के पिता तफजूल राईन है। जो लौकहा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनका आरोप है कि विवाह के बाद से उनकी पुत्री को ससुराल में लगातार प्रताड़ित किया जाता था और उसके साथ मारपीट की जाती थी।