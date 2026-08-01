Madhubani News: संदिग्धस्थिति में विवाहिता की मौत, सनसनी
Madhubani News: बाबूबरही के तेघरा पंचायत में 22 वर्षीय विवाहिता रिजवाना खातून की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के पिता ने ससुराल में प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले में दो लोगों को हिरासत में लिया है। ससुराल पक्ष का दावा है कि रिजवाना सुबह मृत अवस्था में मिली।
Madhubani News: बाबूबरही, निज संवाददाता। थाना क्षेत्र की तेघरा पंचायत के बरैल गांव के खोरिया टोल में शनिवार को 22 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर बाबूबरही थाना पुलिस पहुंची। जो शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मामले में पूछताछ के लिए दो लोगों को हिरासत में लिया गया है। मृतका की पहचान गांव के मो. नियाज अहमद की पत्नी रिजवाना खातून के रूप में हुई है। मृतका के पिता तफजूल राईन है। जो लौकहा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनका आरोप है कि विवाह के बाद से उनकी पुत्री को ससुराल में लगातार प्रताड़ित किया जाता था और उसके साथ मारपीट की जाती थी।
उनका कहना है कि इसी प्रताड़ना के कारण उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। वहीं, ससुराल पक्ष का कहना है कि शुक्रवार रात सभी लोग भोजन करने के बाद सो गए थे। शनिवार सुबह उठने पर रिजवाना अपने बिस्तर पर मृत अवस्था में मिली। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल थाने में कोई लिखित आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।
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