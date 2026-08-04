Madhubani News: छात्रों एवं अभिभावकों ने शुरू किया शैक्षणिक सत्याग्रह व अनशन

Madhubani News: मधेपुर में तरडीहा पंचायत के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय पौनी में विद्यार्थियों और अभिभावकों ने अनिश्चितकालीन शैक्षणिक सत्याग्रह व अनशन शुरू किया। लगभग चार दर्जन छात्र-छात्राएं एवं ग्रामवासी विद्यालय नहीं आये और पीएम श्री योजना के तहत कक्षा 6 से 8 के छात्रों को कालिकापुर में जोड़ने का विरोध कर रहे हैं।

Madhubani News: मधेपुर। प्रखंड की तरडीहा पंचायत स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय पौनी में अध्ययनरत विद्यार्थियों एवं अभिभावकों ने विद्यालय परिसर से बाहर सोमवार से अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण शैक्षणिक सत्याग्रह व अनशन शुरू किया। इसके तहत विद्यालय में नामांकित करीब चार दर्जन छात्र-छात्राएं एवं कुछ ग्रामवासी सामूहिक शैक्षणिक हड़ताल(बच्चों को स्कूल नहीं भेजना) शुरू किया है। अनिश्चितकालीन धरना सह अनशन स्थल विद्यालय प्रांगण से बाहर सड़क किनारे एक परिसर को बनाया गया है। सोमवार को विद्यालय में नामांकित 456 विद्यार्थियों में से एक भी छात्र विद्यालय नहीं आए।

धरना स्थल की जानकारी कार्यरत शिक्षक ही केवल विद्यालय अवधि के दौरान स्कूल में रहे। ये छात्र व अभिभावक उत्क्रमित मध्य विद्यालय पौनी में अध्ययनरत वर्ग छह से आठ तक के छात्रों को पीएम श्री योजना के तहत प्लस टू श्री केशवर उच्च विद्यालय कालिकापुर में जोड़ने का विरोध कर रहे थे। धरना स्थल पर मौजूद छात्र-छात्रा हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लिए हुए थे। जिसमें उत्क्रमित मध्य विद्यालय के कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को पीएम श्री विद्यालय कालिकापुर में जोड़ने के खिलाफ बात लिखा हुआ था।

बैनर के माध्यम से मांगें बैनर लगाकर की जा रही इस शांतिपूर्ण धरना सह अनशन में बैनर पर स्कूल हमारा हक नो अपग्रेड नो शिफ्ट, कक्षा 6 से 8 की पढ़ाई यहीं रखने, जब तक मांग पूरी नहीं होगी हमारे बच्चे स्कूल नहीं आएंगे आदि मांग संबंधी बातें लिखी हुई है। अभिभावकों ने बताया कि यहां के बच्चों को ढाई किलोमीटर दूर स्थित पीएम श्री योजना के तहत प्लस टू उच्च विद्यालय कालिकापुर में जोड़ दिया गया है। धरनार्थियों ने कहा कि जबतक मांग पूरी नहीं होगी शांतिपूर्ण अनशन जारी रहेगा व कोई छात्र स्कूल नहीं आएंगे। राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय पौनी के प्रधानाध्यापक विमल यादव ने बताया कि विद्यालय में 456 छात्र-छात्राएं नामांकित हैं। सोमवार को एक भी छात्र विद्यालय नहीं आए। उन्होंने बताया कि वर्ग 6 से 8 तक में 274 विद्यार्थियों का नामांकन है।