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Madhubani News: चाकूबाजी में जख्मी लड़की पुलिस की नजर से गायब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
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Madhubani News: मधुबनी में शुक्रवार को वाटसन हाई स्कूल परिसर में चाकूबाजी की घटना में एक लड़की घायल हुई। पुलिस ने सरकारी और निजी अस्पतालों में उसकी तलाश की लेकिन वह नहीं मिली। बताया गया कि लड़की और उसके साथी पुलिस के आते ही सदर अस्पताल से चले गए। थानाध्यक्ष ने कहा कि लड़की की तरफ से कोई लिखित आवेदन नहीं मिला।

Madhubani News: चाकूबाजी में जख्मी लड़की पुलिस की नजर से गायब

Madhubani News: मधुबनी,विधि संवाददाता। वाटसन हाई स्कूल कैंपस में शुक्रवार शाम चाकूबाजी की घटना में जख्मी लड़की पुलिस की नजरों से गायब है। पुलिस के अनुसार शहर के सरकारी एवं निजी अस्पतालों में जख्मी लड़की की तलाश की गई लेकिन वह नहीं मिली। जानकारी के अनुसार थाना में एफआईआर दर्ज नहीं कराने की मंशा से लड़की एवं उसके साथ आए लोग पुलिस के आने की भनक लगते ही सदर अस्पताल से निकल गये। नगर थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि जख्मी लड़की की ओर से कोई लिखित आवेदन नहीं मिला है। खोजबीन के दौरान उसका कुछ पता नहीं चला। वाटसन स्कूल ग्राउंड में मौजूद कुछ लोगों ने बताया कि खजौली थाना क्षेत्र के बिरौल गांव की एक लड़की को गर्दन में चाकू लगने के बाद हिमा दास फिजिकल एकेडमी से जुड़े लोगों ने इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल पहुंचाया था।

वह फिजिकल ट्रेनिंग के लिए वाटसन स्कूल ग्राउंड में आई थी।

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