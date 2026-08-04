Madhubani News: भाई साहब? यह अनुमंडलीय अस्पताल है टापू नहीं, बस ओटी व इमरजेंसी में जलजमाव है
Madhubani News: झंझारपुर के अनुमंडलीय अस्पताल में जलजमाव की स्थिति गंभीर हो गई है। अस्पताल का परिसर बदहाली का शिकार हो चुका है और इमरजेंसी वार्ड में पानी भर गया है। मरीज और उनके परिजन बदबूदार पानी से होकर गुजर रहे हैं। अस्पताल की सेवाएं ठप होने के कगार पर हैं।
Madhubani News: झंझारपुर। ल्की बूंदाबांदी में भी जलजमाव झेलने वाले झंझारपुर अनुमंडलीय अस्पताल की स्थिति और गंभीर हो गई है। लंबे समय से जल निकासी की स्थायी व्यवस्था न होने के कारण अस्पताल पहले से ही कुप्रबंधन और बदहाली की मार झेल रहा था, लेकिन बारिश से पूरा परिसर जलमग्न हो गया है। मरीज, उनके परिजन व स्वास्थ्य कर्मी डेढ़ से दो फीट तक बदबूदार पानी से होकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। अस्पताल के आपातकालीन भवन टापू बन चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि पानी वार्डों के भीतर तक भर गया है।
अस्पताल की स्थिति
इमरजेंसी वार्ड, बरामदा, पैसेज, लेबर रूम, ऑपरेशन थियेटर, महिला वार्ड तथा चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ के कक्षों में बारिश और नाले का पानी भर गया है, जिससे अस्पताल में संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। मरीज और उनके परिजन गंदे पानी और बदबू के बीच जागकर रात काटने को विवश रहे। जलजमाव की समस्या का समाधान न होने से हल्की बारिश में भी यहां मरीजों को स्ट्रेचर और व्हीलचेयर की जरूरत पड़ती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिविल सर्जन एवं स्वास्थ्य विभाग को अविलंब मदद का संदेश भेजा गया है। अस्पताल के प्रबंधक गिरीश कुमार झा के अनुसार स्थिति काफी बदतर हो चुकी है। जलजमाव के कारण स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह ठप होने के कगार पर है। अस्पताल की इस भयावह स्थिति की लिखित सूचना जिला प्रशासन एवं उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। तीमारदारों का कहना है कि समय रहते नाले और जल निकासी का स्थायी समाधान किया गया होता, तो आज अस्पताल की इतनी बदतर हालत न होती।
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