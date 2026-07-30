Madhubani News: कमला तटबंध पर अनियंत्रित होकर बाइक पलटी, एक गंभीर
Madhubani News: झंझारपुर में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा पंडौल थाना क्षेत्र के प्रदीप कुमार के साथ हुआ, जबकि अन्य दो सवारों को हल्की चोटें आईं। घटना के तुरंत बाद पुलिस और चिकित्सा दल मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को अस्पताल पहुँचाया।
Madhubani News: झंझारपुर,निज संवाददाता। झंझारपुर अनुमंडल के भैरवस्थान थाना क्षेत्र अंतर्गत नरुआर गढ़िया स्थित कमला तटबंध पर गुरुवार देर शाम एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। अनियंत्रित होकर एक मोटरसाइकिल के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से उस पर सवार एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जबकि एक महिला और पुरुष को मामूली चोटें आई हैं। गंभीर रूप से जख्मी युवक की पहचान पंडौल थाना क्षेत्र के बथने गांव निवासी 29 वर्षीय प्रदीप कुमार के रूप में हुई है। वहीं, गाड़ी पर सवार आशीष चौपाल और एक महिला को भी चोट लगी है। सूचना के अनुसार घटना के समय तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर जा रहे थे, तभी अचानक वाहन से नियंत्रण खो गया और बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई।
भैरवस्थान के थानाध्यक्ष सत्येंद्र तिवारी ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और तीनों को तत्काल इलाज के लिए रामशिला अस्पताल सकरी भेजा गया। घटना की खबर मिलते ही घायलों के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए हैं। फिलहाल जख्मी युवक का इलाज जारी है।
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