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Madhubani News: भैरबा में जलाभिषेक के लिए प्रशासन अलर्ट जगह-जगह बनाये गये है तोरणद्वार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
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Madhubani News: भैरबा स्थित उगना महादेव मंदिर में जलाभिषेक के लिए प्रशासन ने कड़े सुरक्षा प्रबंध किए हैं। पिछले वर्ष की भांति, 11 सौ पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की तैनाती की गई है। 147 मजिस्ट्रेटों को भी नियुक्त किया गया है, और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई सुविधाएँ एवं उपाय किए गए हैं।

Madhubani News: भैरबा में जलाभिषेक के लिए प्रशासन अलर्ट जगह-जगह बनाये गये है तोरणद्वार

Madhubani News: बिस्फी, निज प्रतिनिधि। भैरबा स्थित उगना महादेव मंदिर में जलाभिषेक को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है।पिछले वर्ष की भांति इस बार भी सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किये गये है। मेले की सुरक्षा के लिए 11सौ पुलिस के जवान,अधिकारी तैनात किये गये।भैरबा से लेकर नरसाम,बलहाघाट तक 147 मजिस्ट्रेट को प्रतिनियुक्त किया गया है।सभी संवेदनशील स्थानों पर सीसी कैमरे लगाये गये हैं।भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 17 ड्राप गेट,चार पुलिस नियंत्रण कक्ष,छह वॉच टावर भी बनाये गये है।प्रशासन द्वारा इस बार कोकिल चौक से लेकर भैरबा तक आधा दर्जन से अधिक तोरनद्वार बनाये गये है।श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कोकिल चौक,बलहाघाट,भैरबा में तीन दर्जन से अधिक शौचालय बनाया गया है।

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हर वर्ष की तरह इस बार भी रमुनिया एवं हाजी शोएब के घर के पास मेटल डिटेक्टर लगाया गया है। पीएचडी विभाग को सभी शौचालयों को साफ-सुथरा रखने के लिए पानी की भरपूर व्यवस्था करने को कहा गया है। बलहा से लेकर भैरबा तक सड़क के किनारे बिजली के ट्यूब लगाये गये हैं।

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