Madhubani News: कड़ी सुरक्षा के बीच शिवालयों में हुआ जलाभिषेक
Madhubani News: मधुबनी में सोमवार को श्रद्धालुओं ने जिले के विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक किया। जलाभिषेक के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। 600 से अधिक पुलिस कर्मियों और मजिस्ट्रेटों को तैनात किया गया। सावन के पहले सोमवारी पर विश्वासघात की रोकथाम के लिए भैरवा शिव मंदिर में सीसीटीवी निगरानी की गई।
Madhubani News: मधुबनी। कड़ी सुरक्षा के बीच सोमवार को जिले के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया।
सुरक्षा की व्यवस्था
बिस्फी के भैरवा शिव मंदिर परिसर एवं उसके आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। 600 से अधिक पुलिस कर्मियों व अफसरों को विभिन्न स्तरों पर सुरक्षा में लगाया गया था। डीएम आनंद शर्मा और एसएसपी योगेंद्र कुमार के साथ ग्रामीण एसपी शिवम धाकड़ लगातार विधि व्यवस्था पर नजर बनाए हुए थे। बड़ी संख्या में मजिस्ट्रेट को भी लगाया गया था। मंदिर के अंदर एवं बाहर सीसीटीवी से निगरानी की जा रही थी। सावन महीने के पहली सोमवारी पर भीड़-भाड़ को देखते हुए रहिका के कपिलेश्वर स्थान में मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारी के आलावा भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था।
अन्य शिवालयों में सुरक्षा
पंडौल प्रखंड के भवानीपुर उगना महादेव मंदिर में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम था। भैरवस्थान थाना क्षेत्र के विदेश्वर स्थान, जयनगर एवं कल्याणेश्वर महादेव मंदिर परिसर एवं उसके आसपास भी सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। मंगरौनी एकादश रूद्र महादेव मंदिर, मदनेश्वर स्थान सहित अन्य शिव मंदिरों के आसपास भी स्थानीय थाना स्तर पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। वरीय पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि भीड़-भाड़ को देखते हुए जिले में विभिन्न शिवालयों में करीब आठ सौ से पुलिस कर्मियों एवं अफसरों को तैनात किया गया था।
प्रश्न-उत्तर
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