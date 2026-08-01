Madhubani News: भैरबा मेले में सुरक्षा के रहेंगे चाक-चौबंद, 250 सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी
Madhubani News: बिस्फी, प्रबंधक ने जलाभिषेक के लिए सुरक्षा और सुविधाओं की तैयारी पूरी कर ली है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 250 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील की है, और 4 कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे। श्रद्धालुओं के लिए जल, शौचालय और अन्य सुविधाओं की समीक्षा की गई है।
Madhubani News: बिस्फी,निज प्रतिनिधि। प्रथम सोमवारी पर भैरबा मंदिर में होने वाले जलाभिषेक को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं की व्यापक तैयारी पूरी कर ली है। शनिवार को वरीय पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार एवं ग्रामीण एसपी शिवम धाकड़ ने भैरबा मंदिर, बलहा घाट तथा कांवरिया पथ का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए इस बार चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है। पूरे मेला क्षेत्र पर 250 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मंदिर परिसर में बैरिकेडिंग, स्नान घाट, सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था तथा श्रद्धालुओं के लिए लगाए जा रहे एसी की तैयारियों की समीक्षा की। रमुनिया मोड़ स्थित पुलिस नियंत्रण कक्ष का भी निरीक्षण किया गया। बलहा घाट में शौचालय, पेयजल एवं अन्य सुविधाओं का जायजा लेते हुए महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बनाने का निर्देश अंचलाधिकारी को दिया गया। कोकिल चौक स्थित पुलिस नियंत्रण कक्ष और वॉच टावर का निरीक्षण करते हुए स्थानीय लोगों ने दो अतिरिक्त चापाकल लगाने की मांग रखी। इस पर एसएसपी ने पीएचईडी के जूनियर इंजीनियर को तत्काल एक पानी का टैंकर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। निरीक्षण एवं बैठक में एसडीओ सारंग पाणि पांडेय, डीएसपी अमित कुमार, बीडीओ बसंत कुमार सिंह, सीओ संतोष कुमार सिंह, मो. अकरम, सुशील यादव, हाजी तमन्ना, मो. कफिल सहित बिस्फी, औंसी, पतौना समेत कई थानों के थानाध्यक्ष मौजूद रहे।
स्थानीय लोगों व मंदिर समिति से सहयोग की अपील
मंदिर परिसर में स्थानीय लोगों एवं मंदिर समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर प्रशासन ने शांतिपूर्ण जलाभिषेक में सहयोग की अपील की। एसएसपी योगेंद्र कुमार ने कहा कि रविवार रात से ही श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो जाता है। इसे देखते हुए पूरे मेला क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। भैरबा मंदिर एवं बलहा घाट से कांवरिया पथ तक 250 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। चार स्थानों पर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जहां डीएसपी रैंक के अधिकारी तैनात रहेंगे। पेयजल, शौचालय और बिजली व्यवस्था की भी समीक्षा कर कमियों को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए गए हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।