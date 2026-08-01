Madhubani News: भैरबा मेले में सुरक्षा के रहेंगे चाक-चौबंद, 250 सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी

Madhubani News: बिस्फी,निज प्रतिनिधि। प्रथम सोमवारी पर भैरबा मंदिर में होने वाले जलाभिषेक को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं की व्यापक तैयारी पूरी कर ली है। शनिवार को वरीय पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार एवं ग्रामीण एसपी शिवम धाकड़ ने भैरबा मंदिर, बलहा घाट तथा कांवरिया पथ का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए इस बार चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है। पूरे मेला क्षेत्र पर 250 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मंदिर परिसर में बैरिकेडिंग, स्नान घाट, सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था तथा श्रद्धालुओं के लिए लगाए जा रहे एसी की तैयारियों की समीक्षा की। रमुनिया मोड़ स्थित पुलिस नियंत्रण कक्ष का भी निरीक्षण किया गया। बलहा घाट में शौचालय, पेयजल एवं अन्य सुविधाओं का जायजा लेते हुए महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बनाने का निर्देश अंचलाधिकारी को दिया गया। कोकिल चौक स्थित पुलिस नियंत्रण कक्ष और वॉच टावर का निरीक्षण करते हुए स्थानीय लोगों ने दो अतिरिक्त चापाकल लगाने की मांग रखी। इस पर एसएसपी ने पीएचईडी के जूनियर इंजीनियर को तत्काल एक पानी का टैंकर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। निरीक्षण एवं बैठक में एसडीओ सारंग पाणि पांडेय, डीएसपी अमित कुमार, बीडीओ बसंत कुमार सिंह, सीओ संतोष कुमार सिंह, मो. अकरम, सुशील यादव, हाजी तमन्ना, मो. कफिल सहित बिस्फी, औंसी, पतौना समेत कई थानों के थानाध्यक्ष मौजूद रहे।