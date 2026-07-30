Madhubani News: 29 साल बाद फिर गूंजेगी सकरी चीनी मिल की सीटी

Madhubani News: मिथिलांचल की पहचान रही सकरी चीनी मिल फिर से औद्योगिक गतिविधियों की ओर बढ़ रही है। 1997 में बंद यह मिल अब एक नई सहकारी चीनी मिल बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 नवंबर 2026 को शिलान्यास करेंगे। इससे किसानों और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद है।

Madhubani News: पंडौल,एक संवाददाता। मिथिलांचल की पहचान रही सकरी चीनी मिल एक बार फिर इतिहास रचने की ओर बढ़ रही है। वर्ष 1933 में स्थापित यह ऐतिहासिक चीनी मिल 1997 में बंद हो गई थी। लगभग 29 वर्षों तक वीरान पड़े इस परिसर में अब फिर से औद्योगिक गतिविधियां शुरू होने की उम्मीद जगी है। बिहार कैबिनेट ने सकरी चीनी मिल की करीब 47 एकड़ भूमि पर नई सहकारी चीनी मिल स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 नवंबर 2026 को सकरी तथा रैयाम (दरभंगा) चीनी मिल परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। यह निर्णय केवल एक बंद उद्योग को फिर से शुरू करने का प्रयास नहीं है, बल्कि मिथिलांचल की अर्थव्यवस्था, किसानों और युवाओं के लिए नई शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि परियोजना समय पर पूरी हुई तो सकरी एक बार फिर औद्योगिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन सकता है।

कभी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी चीनी मिल ब्रिटिश शासनकाल में वर्ष 1933 में स्थापित सकरी चीनी मिल कई दशकों तक मधुबनी, दरभंगा और आसपास के क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था का आधार रही। गन्ना किसानों की उपज यहीं खरीदी जाती थी और हजारों मजदूरों, तकनीकी कर्मचारियों तथा स्थानीय व्यवसायियों की आजीविका इसी मिल से जुड़ी थी। मिल के चलते परिवहन, होटल, दुकानें, कृषि उपकरण, मरम्मत कार्य और अन्य छोटे कारोबार भी फलते-फूलते थे।

1997 में बंद हुई तो बिखर गए हजारों परिवार वर्ष 1997 में मिल बंद होने के बाद हजारों कर्मचारियों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया। कई लोग रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर गए। गन्ना किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए दूर-दराज के जिलों का रुख करना पड़ा, जबकि अनेक किसानों ने गन्ने की खेती ही छोड़ दी। इससे पूरे क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुईं और सकरी की पहचान धीरे-धीरे खत्म होने लगी।

पुराने कर्मचारियों की आंखों में फिर जगी उम्मीद करीब तीन दशक बीत जाने के कारण उस दौर में मिल में काम करने वाले अधिकांश कर्मचारी अब इस दुनिया में नहीं रहे। स्थानीय लोगों के अनुसार लगभग 90 प्रतिशत पुराने कर्मियों का निधन हो चुका है। जो कर्मचारी आज जीवित हैं, वे भी उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं और सेवा देने की स्थिति में नहीं हैं।

फिर भी नई चीनी मिल की घोषणा ने इन परिवारों में नई उम्मीद जगा दी है। पूर्व कर्मचारियों का कहना है कि भले ही उन्हें दोबारा नौकरी का अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन उनके बेटे, बेटियां, पोते और पोतियां नई सहकारी चीनी मिल में रोजगार पाकर परिवार की पुरानी पहचान और सम्मान को आगे बढ़ा सकेंगे। यह घोषणा उन परिवारों के लिए भावनात्मक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

किसानों के लिए नई क्रांति की उम्मीद मिल बंद होने के बाद बड़ी संख्या में किसानों ने गन्ने की खेती छोड़ दी थी, क्योंकि उनकी उपज खरीदने के लिए आसपास कोई बड़ा केंद्र नहीं बचा था। अब नई सहकारी चीनी मिल बनने से किसानों को गन्ना बेचने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। यदि समय पर खरीद और भुगतान सुनिश्चित होता है, तो किसान एक बार फिर बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती की ओर लौट सकते हैं। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इससे क्षेत्र में फसल विविधीकरण बढ़ेगा और किसानों की आय में भी वृद्धि हो सकती है।

युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर नई चीनी मिल के निर्माण और संचालन के दौरान बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना है। तकनीकी कर्मचारी, मशीन ऑपरेटर, कार्यालय कर्मी, सुरक्षा गार्ड, ट्रांसपोर्ट, गोदाम, सफाई, रखरखाव, ठेका श्रमिक तथा अन्य कई क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। स्थानीय युवाओं को रोजगार के लिए बड़े शहरों की ओर पलायन करने की मजबूरी कम हो सकती है।

व्यापार और बुनियादी ढांचे को मिलेगा बढ़ावा चीनी मिल के चालू होने से सकरी बाजार और आसपास के क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है। ट्रांसपोर्ट, होटल, ढाबा, कृषि उपकरण, खाद-बीज, बैंकिंग, मरम्मत कार्य और अन्य सेवाओं की मांग बढ़ेगी। साथ ही गन्ना परिवहन के लिए सड़कों के विकास, बिजली व्यवस्था और अन्य आधारभूत सुविधाओं में भी सुधार की संभावना है।

लोगों की अपेक्षाएं स्थानीय लोगों का कहना है कि शिलान्यास के साथ-साथ परियोजना का निर्माण भी तय समय पर पूरा होना चाहिए। उनका मानना है कि यदि मिल शीघ्र शुरू होती है तो सकरी एक बार फिर औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बन सकती है। किसानों को उनकी उपज का बेहतर बाजार मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और मिथिलांचल की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। करीब तीन दशक की खामोशी के बाद सकरी चीनी मिल के फिर से शुरू होने की उम्मीद ने पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल बना दिया है। अब सभी की नजरें 20 नवंबर 2026 पर टिकी हैं, जब इस ऐतिहासिक परियोजना की आधारशिला रखे जाने का प्रस्ताव है। लोगों को उम्मीद है कि यह केवल एक मिल का पुनर्निर्माण नहीं, बल्कि मिथिलांचल के विकास और समृद्धि के नए अध्याय की शुरुआत साबित होगा।

सकरी-रैयाम चीनी मिल के शिलान्यास निणर्य पर पीएम को भेजा आभार पत्र मधुबनी, निज संवाददाता। हिन्द मजदूर किसान सभा, बिहार के महामंत्री अघनू यादव ने सकरी एवं रैयाम चीनी मिल के पुनरुद्धार के लिए 20 नवंबर को प्रस्तावित शिलान्यास की खबर पर पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई एवं आभार पत्र भेजा है। उन्होंने कहा कि यह मिथिलांचल के farmers और मजदूरों की वर्षों पुरानी मांग पूरी होने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अघनू यादव ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी संस्था ने सकरी, रैयाम और लोहट सहित बंद चीनी मिलों को चालू कराने के लिए अभियान चलाया था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र भेजकर मिलों को पुन: शुरू करने की मांग की गई थी।

उन्होंने कहा कि चुनावी सभाओं में भी बंद चीनी मिलों को चालू करने की घोषणा की गई थी। नई सरकार के गठन के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में सकरी और रैयाम चीनी मिल को चालू करने का निर्णय लिया गया।