Madhubani News: रिटायर्ड शिक्षक का 5.20 लाख रुपयों से भरा बैग गायब, प्राथमिकी दर्ज

Madhubani News: झंझारपुर में एक सेवानिवृत्त शिक्षक का 5.20 लाख रुपये से भरा बैग संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिक्षक ने बैंक से रुपये निकाले और टेम्पू में बैठकर सब्जी खरीदने रुके। लौटने पर बैग नहीं मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Madhubani News: झंझारपुर। झंझारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत झंझारपुर हटिया के पास बुधवार को एक सेवानिवृत्त शिक्षक का 5.20 लाख रुपयों से भरा बैग संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया। घटना के संबंध में पीड़ित शिक्षक ने स्थानीय थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस के अनुसार घोघरडीहा थाना क्षेत्र के हटनी निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक सृष्टि नारायण मिश्र बुधवार को झंझारपुर स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा से 5.20 लाख रुपये की निकासी करने पहुंचे थे।

घटना का सच बैंक से रुपए निकालने के बाद वे एक रिजर्व टेम्पू पर सवार होकर अपने गांव लौटने लगे। रास्ते में झंझारपुर हटिया के पास वे सब्जी खरीदने के लिए थोड़ी देर के लिए रुके। वह रुपयों से भरा बैग टेम्पू के अंदर ही भूल गए और खुद सब्जी की दुकान पर चले गए। कुछ देर बाद जब वे सब्जी खरीदकर वापस टेम्पू के पास पहुंचे, तो पाया कि उनका बैग वहां मौजूद नहीं था।

पुलिस की कार्रवाई जब उन्होंने इस संबंध में चालक से पूछताछ की, तो चालक ने किसी भी प्रकार की जानकारी से इनकार कर दिया। टेम्पू चालक के अनुसार, उसे इस बात की कोई खबर नहीं थी कि बैग में भारी रकम रखी हुई है, क्योंकि पीड़ित ने उसे इस बारे में पहले से कुछ नहीं बताया था। घटना के बाद पीड़ित शिक्षक ने तुरंत झंझारपुर थाना पहुंचकर अज्ञात चोरों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। झंझारपुर थानाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित के आवेदन के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच-पड़ताल कर रही है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द मामले का खुलासा किया जा सके।