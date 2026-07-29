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Madhubani News: उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय पचही में विद्यालय प्रबंध समिति का हुआ गठन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
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Madhubani News: मधेपुर के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय पचही में राकेश कुमार झा ने विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। उन्होंने विद्यालय की सुविधाओं और शैक्षणिक गतिविधियों की गुणवत्ता पर ध्यान देने की बात कही और सर्वांगीण विकास के लिए सहयोग की अपील की।

Madhubani News: उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय पचही में विद्यालय प्रबंध समिति का हुआ गठन

Madhubani News: मधेपुर,निज संवाददाता। प्रखंड के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय पचही में नवगठित विद्यालय प्रबंध समिति में विधायक सह मंत्री नीतीश मिश्रा के विद्यालय प्रबंध समिति में प्रतिनिधि राकेश कुमार झा ने अपना पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर प्रबंध समिति के पदेन सचिव प्रधानाध्यापक मदन कुमार झा, बीईओ राजीव रंजन, शिक्षा प्रेमी सदस्य जगदीश कुमार, अनुसूचित जाति महिला सदस्य सावित्री देवी, भू-दाता सदस्य सत्यनारायण महतो, वरीय शिक्षक भरत कुमार यादव एवं विद्यालय के शिक्षक व शिक्षिकाएं मौजूद थे। विद्यालय प्रबंध समिति में प्रतिनिधि सह अध्यक्ष राकेश कुमार झा के पदभार ग्रहण समारोह के दौरान प्रधानाध्यापक मदन कुमार झा ने अध्यक्ष एवं समिति के सदस्यों को पाग व दोपटा से स्वागत किया।

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पदभार ग्रहण करने के बाद प्रतिनिधि सह अध्यक्ष राकेश कुमार झा ने विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने शिक्षकों से विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों एवं व्यवस्थाओं के संबंध में बातचीत किया तथा पठन-पाठन की गुणवत्ता, विद्यालय भवन, शौचालय, पेयजल, खेलकूद एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने विद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए सभी के सहयोग से कार्य करने का संकल्प लिया।

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