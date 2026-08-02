Madhubani News: मंदिरों में चोरी करने वाले दो चोर धराये, समान बरामद
Madhubani News: राजनगर पुलिस ने शनिवार रात मंदिरों में चोरी करने वाले दो चोरों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर दोनों चोरों से चोरी का सामान बरामद किया गया, जिसमें पीतल के कई उपयोगी सामान शामिल हैं। पुलिस की जांच में आधा दर्जन अभियुक्तों के शामिल होने की बात सामने आई है।
Madhubani News: राजनगर,एक प्रतिनिधि। राजनगर पुलिस ने मंदिरो में चोरी करनेवाला दो चोर को गिरफ्तार किया हैं। उसके पास से चोरी का सामान भी बरामद किया है। गुप्त सुचना के आधार पर शनिवार की रात परिहारपुर चौक के पास वाला बगीचा से दोनों को पकड़ा गया। पकड़े गए चोर मो एहसान, पिता मो कलिम व मो दिलशाद, पिता मो जलील परिहारपुर का रहनेवाला हैं। थानेदार सतेन्द्र कुमार ने यह जानकारी दी। बताया कि मंदिरो में चोरी होने की लगातार शिकायतें मिलने पर गहन पड़ताल शुरू की गई। एवं शनिवार की रात दो को पकड़ा गया। एवं पूछताछ में मिले सुराग के आधार पर पूजा-अर्चना में उपयोग होने वाला पीतल निर्मित कई समान बरामद किया गया।
जिसका वजन करीब पांच किलोग्राम हैं । थानेदार के मुताबिक चोरी गैग में करीब आधा दर्जन अभियुक्त शामिल हैं। ये लोग मंदिरो को टारगेट करके दानपात्र, घंटी व पूजा-अर्चना के बर्तन समेत अन्य कई बेशकीमती समानो की चोरी करता था। पकड़े गए अभियुक्त ने भरिया विशनपुर, बलहा, वेल्हबार, परिहारपुर व मंगरपट्टी वगैरह के मंदिरो में चोरी की वारदात को अंजाम देने की घटना में संलिप्तता की बात भी स्वीकार की है।
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