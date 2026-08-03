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Madhubani News: झमाझम हुई बारिश के बाद गर्मी से मिली राहत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
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Madhubani News: मधुबनी में सोमवार की दोपहर बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। बच्चों ने बारिश के पानी में खेला, लेकिन जल जमाव के कारण पैदल चलना मुश्किल हो गया। नगर प्रबंधक ने जल निकासी की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया। किसानों के चेहरे पर खुशी है, उन्हें धान की अच्छी उपज की उम्मीद है।

Madhubani News: झमाझम हुई बारिश के बाद गर्मी से मिली राहत

Madhubani News: मधुबनी। मौसम के बदले तेवर की असर से सोमवार की दोपहर कुछ देर तक बारिश हुई। हल्की हवा के साथ तेज बारिश से पिछले दो सप्ताह से कहर बरपाती गर्मी झेल रहे लोगों को राहत मिली। बारिश शुरू होते ही बच्चे अपने -अपने घरों से निकलकर लगे पानी में खेलते नजर आए।

जल जमाव की स्थिति

वहीं बारिश होने से शहर के मोहल्लों एवं सड़कों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। जिससे होकर पैदल गुजरना भी मुश्किल हो गया है। शहर के बिजली कॉलोनी, बिनोदानंद झा कालोनी, नंद नगर चकदह, गांधी चौक से सप्ता जाने वाली सड़क में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाने से लोगों को कहीं आने -जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम के नगर प्रबंधक विनय प्रकाश ने कहा है कि जल जमाव वाले क्षेत्र से जल निकासी की व्यवस्था की जा रही है। शहर के कुछ मोहल्ले में लगे जल जमाव से लोगों को शीघ्र मुक्ति दिलाई जाएगी।

किसानों की खुशी

वहीं दूसरी ओर बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। उन्हें अब धान की अच्छी उपज होने की उम्मीद जगी है। बारिश होने से एकबार फिर से खेतों में धान के पौधे लहलहाने लगे हैं। जिसे देख किसानों के चेहरे पर चमक लौट आयी है।

FAQs

बारिश का शहर में क्या असर हुआ?
बारिश से शहर के मोहल्लों एवं सड़कों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी है, जिससे पैदल गुजरना मुश्किल हो गया है।
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