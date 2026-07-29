Madhubani News: 684 लीटर विदेशी शराब जब्त, महिला धंधेबाज गिरफ्तार
Madhubani News: झंझारपुर में उत्पाद थाना की टीम ने तीन स्थानों पर छापेमारी कर 684.225 लीटर विदेशी शराब बरामद की। इस कार्रवाई में एक महिला धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया। ठिकानों से तीन लोगों को आरोपित बनाया गया है और संबंधित कानूनों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
Madhubani News: झंझारपुर। उत्पाद थाना झंझारपुर की टीम ने फुलपरास थाना क्षेत्र में अलग-अलग तीन स्थानों पर छापेमारी कर 684.225 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। कार्रवाई के दौरान एक महिला धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया, जबकि तीन अलग-अलग मामलों में छह लोगों को आरोपित बनाया गया है।
पहली छापेमारी
उत्पाद थानाध्यक्ष नीलकमल मिश्रा ने बताया कि पहली छापेमारी मुरली गांव में रविन्द्र यादव के अर्द्धनिर्मित मकान में की गई। यहां से 239.265 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई। मौके से रविन्द्र यादव की पत्नी निर्मला देवी को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में इन्द्रदेव यादव, जितेन्द्र यादव एवं सुजीत कुमार यादव को भी नामजद अभियुक्त बनाया गया है।
दूसरी कार्रवाई
दूसरी कार्रवाई सांगी गांव में रघुनाथ यादव के घर पर हुई। तलाशी के दौरान बाथरूम से 228.960 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। इस मामले में रघुनाथ यादव और उनके एक अज्ञात सहयोगी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
तीसरी छापेमारी
वहीं तीसरी छापेमारी सांगी मंडल टोला में मुरारी कुमार मंडल के भूसा घर में की गई। यहां से 216 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई। इस मामले में मुरारी कुमार मंडल को आरोपित बनाया गया है। उत्पाद थाना पुलिस ने बताया कि तीनों मामलों में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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