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Madhubani News: आपातकालीन ब्रेक लगाकर लोको पायलट ने बचाई नवविवाहिता की जान, बड़ा हादसा टला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
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Madhubani News: झंझारपुर में एक लोको पायलट की अनुशासन और सूझबूझ से एक महिला की जान बच गई। ट्रेन के सामने अचानक आई विवाहिता को देखकर लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। महिला की पहचान गुड़िया कुमारी के रूप में हुई। आरपीएफ ने उसे परिजनों को सौंप दिया।

Madhubani News: आपातकालीन ब्रेक लगाकर लोको पायलट ने बचाई नवविवाहिता की जान, बड़ा हादसा टला

Madhubani News: झंझारपुर,निज संवाददाता। झंझारपुर-सकरी रेलखंड पर गुरुवार को लोको पायलट की तत्परता और सूझबूझ से एक बड़ा रेल हादसा होने से बच गया। ट्रेन के सामने अचानक आई एक विवाहिता को देखकर लोको पायलट ने समय रहते इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया, जिससे महिला की जान बच गई। मिली जानकारी के अनुसार, गाड़ी संख्या 63382 मेमू पैसेंजर सहरसा से लहेरियासराय जा रही थी। झंझारपुर स्टेशन पर दोपहर तीन बजे पहुंचना हुआ और वहां से ट्रेन खुलकर जैसे ही नवटोल अंडरपास के पास पहुंची,अचानक एक 24 वर्षीय युवती रेल पटरी पर आ गई। लोको पायलट ने बिना समय गंवाए आपातकालीन ब्रेक लगाया, जिससे ट्रेन महिला से महज कुछ ही दूरी पर रुक गई। घटना के तुरंत बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई।

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घटनास्थल पर पहुँचते हैं आरपीएफ अधिकारी

सूचना मिलने पर आरपीएफ के अधिकारी और सुरक्षा बल के जवान तुरंत घटनास्थल पर पहुंचना सुनिश्चित किए और युवती को सुरक्षित कब्जे में लेकर पूछताछ शुरू की। युवती की पहचान भोजपुर जिले के उद्योग नगर थाना क्षेत्र स्थित जीरोमाइल आरा निवासी जगमोहन सिंह की 24 वर्षीया पुत्री गुड़िया कुमारी के रूप में हुई। उसने बताया कि उसके पति रुद्रपुर में रहते हैं। आरपीएफ प्रभारी अरबिंद कुमार के अनुसार, युवती ने पूछताछ में बताया कि वह ट्रैक के पास से गुजर रही थी और अचानक मूर्छित होकर गिर पड़ी। घटना की जानकारी मिलने पर युवती के परिजन मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरपीएफ ने आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर उसे परिजनों के हवाले कर दिया। इस आपात स्थिति के कारण ट्रेन झंझारपुर के पास अपराह्न 15.05 बजे से 15.15 बजे तक लगभग 10 मिनट के लिए रुकी रही।

सामान्य प्रश्न

युवती की पहचान क्या है?
युवती की पहचान गुड़िया कुमारी के रूप में हुई।
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