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Madhubani News: नगर पंचायत सफाई कर्मियों ने मशााल जुलूस निकालकर जताया विरोध

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
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Madhubani News: बेनीपट्टी नगर पंचायत के सफाई कर्मियों ने अपनी तीन मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की पूर्व संध्या पर मशाल जुलूस निकाला। उन्होंने नियमितीकरण, ठेका प्रथा समाप्त करने, और बकाया भुगतान की मांग की। नेता बबलू साफी और चंदन राम ने कर्मचारियों को संबोधित किया और चेतावनी दी कि अगर मांगें नहीं मानी गईं तो वे हड़ताल करेंगे।

Madhubani News: नगर पंचायत सफाई कर्मियों ने मशााल जुलूस निकालकर जताया विरोध

Madhubani News: बेनीपट्टी, निज प्रतिनिधि। नगर पंचायत में कार्यरत सफाई कर्मियों ने अपनी तीन सूत्री मांगों को लेकर गुरूवार से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल की पूर्व संध्या पर बुधवार को मशाल जुलूस निकाला। बिहार लोकल बॉडीज इम्प्लाईज फेडरेशन एवं बिहार स्थानीय निकाई कर्मचारी महासंघ संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर बेनीपट्टी नगर पंचायत आउट सोर्सिंग सफाई कर्मचारी संघ के दर्जनों सदस्यों ने इस मशाल जुलूस में शामिल होकर सरकार के विरूद्ध नारेगाजी की। जुलूस नगर पंचायत भवन से निकलकर लोहिया चौक, इंदिरा चौक, विद्यापति चौक होते हु़ए अम्बेडकर चौक पहंुची जहां नुक्क र सभा किया गया। संघ के अध्यक्ष बबलू साफी एवं महासचिव चंदन राम ने उपस्थित सफाई कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी मांगों में नियमितीकरण एवं सेवा सुरक्षा, ठेका एवं आउटसोर्सिंग व्यवस्था को समाप्त करने एवं एसपी-एमएसपी योजना का पूर्ण क्रियान्वयन एवं बकाया भुगतान शीघ्र करना शामिल है।

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यदि उनकी इन मांगों को नहीं मानी जाती है तो गुरूवार से सभी सफाई कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे।

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